أمطار وبرودة شديدة.. الأرصاد تعلن طقس غدا الاثنين

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس غدا الاثنين، حيث يسود مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية والشرقية وشمال الصعيد معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية دائفئ على جنوب البلاد.

وأضاف الهيئة أن الطقس يكون شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأشارت الهيئة إلى وجود أمطار ضعيفة إلى خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي: