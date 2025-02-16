إعلان

أمطار وبرودة شديدة.. الأرصاد تعلن طقس غدا الاثنين

09:16 م الأحد 16 فبراير 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    الطقس
  • عرض 9 صورة
    الطقس
  • عرض 9 صورة
    الطقس
  • عرض 9 صورة
    الطقس
  • عرض 9 صورة
    الطقس
  • عرض 9 صورة
    الطقس
  • عرض 9 صورة
    الطقس
  • عرض 9 صورة
    الطقس
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس غدا الاثنين، حيث يسود مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية والشرقية وشمال الصعيد معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية دائفئ على جنوب البلاد.

وأضاف الهيئة أن الطقس يكون شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأشارت الهيئة إلى وجود أمطار ضعيفة إلى خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:

45 (2)

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطقس الأرصاد درجات الحرارة الأمطار الشبورة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

شعيرات دموية بالمخ.. ماذا نعرف عن مرض الخطيب؟
خريطة مسلسلات رمضان 2025 والقنوات العارضة.. 35 عملا دراميا بالأسماء والصور