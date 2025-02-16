حدث في 8 ساعات| إطلاق أكبر قافلة مساعدات لغزة.. وإحباط محاولة استيلاء مواطن على 400 فدان

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الأحد، العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة، أبرزها اطلاع الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الجهود المبذولة من جانب المستشفيات الجامعية لاستقبال جرحى ومصابي قطاع غزة، كما بدأت وزارة الإسكان في حجز شقق صندوق تمويل المساكن بدمية العبور.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الـ8 ساعات الماضية:

الرئيس السيسي يوجه بتوفير الأدوية لصالح أهالي غزة

اطّلع الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الجهود المبذولة من جانب المستشفيات الجامعية لاستقبال جرحى ومصابي قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

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صور جوية تكشف حجم أكبر قافلة مساعدات لغزة وإطلاق مبادرة أبواب الخير

أطلق صندوق تحيا مصر بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، ممثلة في عدد من المحافظات، أكبر قافلة مساعدات إنسانية للأشقاء بقطاع غزة، إلى جانب مبادرة "أبواب الخير" لدعم الأسر الأكثر احتياجًا بالمحافظات في شهر رمضان.

أكبر قافلة مساعدات لأهالي غزة

تعد القافلة هي أكبر قافلة للمساعدات الإنسانية الشاملة والتي اصطفت بشكل مهيب، قادمة من محافظات جمهورية مصر العربية.

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ضربة للرقابة الإدارية.. إحباط محاولة استيلاء مواطن على 400 فدان

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، نجاح تحرياتها في إحباط محاولة أحد المواطنين الاستيلاء على مساحة 400 فدان من أراضي الدولة بإحدى المحافظات الساحلية من خلال استخدام مستندات مصطنعة منسوب صدورها لجهات حكومية تفيد ملكيته وآخرين لقطعة الأرض بالمخالفة للحقيقة.

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قرار جديد من رئيس الوزراء بشأن تصنيع هواتف سامسونج في مصر -مستند

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بالموافقة على منح شركة سامسونج إلكترونيكس مصر "ش. م. م" الموافقة الواحدة المنصوص عليها بالمادة 20 من قانون الاستثمار المشار عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع هواتف التليفون المحمولة على مساحة 6000 م2 مربع بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي بمدينة الواسطى في محافظة بني سويف.

ونص القرار على أن تلتزم الشركة بالانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع وبدء الإنتاج بنهاية الربع الأول من عام 2025 وإنهاء تنفيذ المشروع (المرحلة الثانية) بنهاية عام 2025.

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بدء حجز شقق الإسكان.. ننشر كراسة الشروط والمقدم 100 ألف جنيه

بدأت وزارة الإسكان، اليوم الأحد، في حجز 320 وحدة سكنية كاملة التشطيب بامتداد الحي الثاني بمدينة العبور، بمساحات تصل إلى 132 م2 للوحدة، للبيع بأسبقية الحجز من خلال صندوق تمويل المساكن التابع للوزارة، على أن يتم التقدم للحجز بمقر الصندوق في مدينة نصر.

وقال المهندس هشام درويش، مستشار الوزارة، والمشرف على قطاع التشييد والمقاولات بوزارة الإسكان، رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، إن كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بحجز الوحدات موجودة بمقر الصندوق (59 مدينة القضاة، الحي الثامن بمدينة نصر)، وتم فتح باب الحجز اليوم الأحد 16/2/2025، وسداد جدية الحجز بقيمة 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى 2% مصاريف إدارية لكل مبلغ يتم سداده لكل وحدة.

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محمد العبار: نظرتنا إلى الاقتصاد المصري إيجابية.. وهذه الطريقة الأفضل للاستثمار العقاري

قال محمد العبار، رجل الأعمال الإماراتي، مؤسس شركة "إعمار" العقارية، إن نظرتنا إلى السوق والاقتصاد المصري إيجابية بالكامل؛ نتيجة تجربتنا الطويلة في الاستثمار بالقاهرة والساحل الشمالي.

وأضاف العبار، في تصريحات على هامش مؤتمر صحفي، إن نشاط التطوير العقاري في مصر أثبت قوته رغم الظروف الاقتصادية العالمية.

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فرص أمطار اليوم.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الساعات المقبلة ودرجات الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد، توقعات حالة الطقس والظواهر الجوية، خلال الساعات المقبلة من اليوم الأحد الموافق 16 فبراير 2025 على مختلف مناطق الجمهورية.

وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إنه يستمر اليوم الارتفاع الطفيف والتدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

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