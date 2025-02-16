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رئيس الوزراء يستقبل رئيس وزراء جمهورية كرواتيا والوفد المرافق له

06:36 م الأحد 16 فبراير 2025

رئيس الوزراء يستقبل رئيس وزراء جمهورية كرواتيا وال

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كتب- محمد سامي:

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل بمطار القاهرة الدولي، السيد/ أندريه بلينكوفيتش، رئيس وزراء جمهورية كرواتيا، الذي يزور مصر على رأس وفد رفيع المستوى ووفد من رجال الأعمال الكرواتيين، وذلك بحضور الدكتور/ أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، رئيس بعثة الشرف.

ولدى وصوله أرض مطار القاهرة الدولي، أُقيمت مراسم استقبال رسمية للسيد/ أندريه بلينكوفيتش.

ومن المُقرر أن يترأس الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس الوزراء الكرواتي جلسة مُباحثات مُوسّعة، ضمن جدول أعمال الزيارة، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء من الجانبين، لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المُشترك، كما سُيعقد منتدى اقتصادي لرجال الأعمال المصريين والكرواتيين؛ لبحث فرص التعاون المُمكنة في مجالات الأعمال المختلفة.

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