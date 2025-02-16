فتح باب التقدم لجائزة هيكل للصحافة العربية فى دورتها التاسعة

كتب- عمرو صالح:

أعلنت مؤسسة هيكل للصحافة العربية، فتح باب التقدم للدورة التاسعة لجوائز محمد حسنين هيكل التشجيعية للعمل الصحفي على اختلاف منصاته الراسخ منها والوافد الجديد عن عام 2024.

وتقدم المؤسسة جائزتين تشجيعيتين للاحتفاء بالتميز في العمل الصحفي، وتبلغ قيمة كل جائزة 350 ألف جنيه مصري، وتمنح الجائزتان في ذكرى ميلاد الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل في الثالث والعشرين من سبتمبر من كل عام.

وتهدف مؤسسة هيكل من خلال هذه الجوائز أن تكافئ صحفيين عربا شبانا أو شابات تميزوا في مجمل أعمالهم الصحفية خلال عام 2024، على أن تكون هذه الجوائز عونا لهم على تطوير مهاراتهم وأدواتهم، واستكمال ما تتطلبه تلك المهنة العريقة من مواكبة ما هو جديد في عالم لا يتوقف عن التطوير والتجديد.

وتسرى الشروط على المرشحين من جميع الجرائد والمجلات والمواقع الإخبارية العربية، ويحق التقدم لجميع الجنسيات العربية، ويجب أن يكون سن المتقدمة أو المتقدم 40 عاما أو أقل في 31 ديسمبر 2024.

ويبدأ التقديم للجوائز عن العام 2024 يوم 1 فبراير 2025 ولمدة أربعة أشهر بحيث ينتهي التقديم في 31 مايو 2025.

ويرسل المتقدمون للجوائز إرسال الأعمال على البريد الإلكتروني للمؤسسة "awards.heikal@gmail.com".



