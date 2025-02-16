"التموين" ترجئ تحصيل الأقساط المستحقة على أصحاب المخابز خلال شهر رمضان -(مستند)

كتب- محمد سامي:

أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيها وزاريا رقم 3 بشأن إرجاء تحصيل الأقساط المستحقة على أصحاب المخابز البلدية خلال شهر رمضان الكريم، مارس 2025، وذلك فى إطار حرص الوزارة على استمرار عمل جميع المخابز العاملة فى انتاج الخبز البلدي.

في ذات السياق، وجه محمد عبدالجواد سكرتير عام الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية الشكر للدكتور شريف فاروق وزير التموين على صدور التوجيه بشأن إرجاء المستحقات على أصحاب المخابز خلال شهر رمضان الكريم، لافتا إلى حرص الوزير على تطوير منظومة الخبز بما يخدم المواطن، مع تذليل أى عقبات تواجه منظومة انتاج الخبز البلدى المدعم طوال الوقت.