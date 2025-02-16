شركة الغاز تحذر سكان العمرانية بسبب هذا الإجراء

كتب- محمد نصار:

أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، عن إجراء أعمال صيانة بشارع اللبيني - كفر الجبل يوم الاثنين الموافق 17 فبراير 2025 بدءًا من الساعة الحادية عشر مساءً.

وأهابت الشركة، بالعملاء عدم الانزعاج عند الشعور بالرائحة، مؤكدة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان العملاء.

وأشارت إلى أنه لن يتم قطع الغاز عن أي عميل وبناءً عليه فقد وجب التنويه لطمأنة العملاء وفي حالة وجود أي استفسار يرجى الاتصال من أي تليفون أرضي بطوارئ الشركة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) أو موقع www.shakwa.eg.

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