صور جوية تكشف حجم أكبر قافلة مساعدات لغزة وإطلاق مبادرة أبواب الخير

كتب- محمد نصار:

أطلق صندوق تحيا مصر بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، ممثلة في عدد من المحافظات، أكبر قافلة مساعدات إنسانية للأشقاء بقطاع غزة، إلى جانب مبادرة "أبواب الخير" لدعم الأسر الأكثر احتياجًا بالمحافظات في شهر رمضان.

أكبر قافلة مساعدات لأهالي غزة

تعد القافلة هي أكبر قافلة للمساعدات الإنسانية الشاملة والتي اصطفت بشكل مهيب، قادمة من محافظات جمهورية مصر العربية.

وضمت القافلة أكثر من 460 شاحنة، تجاوزت حمولتها أكثر من 7200 طن من الدعم الغذائي والاحتياجات الضرورية والمستلزمات الطبية لتصل إلى قطاع غزة، مع حلول شهر رمضان المعظم 1446، وذلك تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية".

إطلاق مبادرة أبواب الخير

تم أيضًا إطلاق فعاليات مبادرة "أبواب الخير" من صندوق تحيا مصر لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتوفير احتياجاتهم المعيشية خلال شهر رمضان المعظم في مختلف محافظات الجمهورية.

وتوفر المبادرة 2.5 مليون كرتونة مواد غذائية جافة، واللحوم والدواجن والوجبات الساخنة للإفطار والسحور.

اقرأ أيضًا:

السيسي يستقبل رئيس الكونجرس اليهودي العالمي بحضور رئيس المخابرات -تفاصيل

صرف 350 جنيهًا منحة قبل رمضان للعاملين بهذه الجهة -مستند

فرص أمطار اليوم.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الساعات المقبلة ودرجات الحرارة

مع اقتراب شهر رمضان.. توجيه من "سلامة الغذاء" بشأن التفتيش على الأسواق