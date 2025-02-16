رئيس مجلس الشيوخ يحيل دراسة حول ريادة الأعمال إلى رئيس الجمهورية

كتب- نشأت علي:

أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن دراسة بعنوان "دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية – الفرص والتحديات للاقتصاد المصري"، إلى رئيس الجمهورية، وذلك عقب موافقة المجلس على التقرير والتوصيات الواردة به.

تحليل شامل لريادة الأعمال في مصر

استعرض النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية، التقرير خلال الجلسة، مشيرًا إلى أن الدراسة سعت إلى تحليل البيئة الداعمة لريادة الأعمال في مصر، ودورها في التنمية الاقتصادية المستدامة.

كما تناول التجارب الدولية والإقليمية للاستفادة منها في مواجهة التحديات التي تعيق نمو الشركات الناشئة في مصر وتعزيز البيئة الاستثمارية لهذا القطاع.

وأوضح أن الدراسة تهدف إلى: تحليل الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة ودورها في دعم الابتكار وخلق فرص عمل جديدة، وتقييم مساهمة الشركات الناشئة في تنويع مصادر الدخل وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتحديد العقبات التي تواجه رواد الأعمال، مثل القيود التنظيمية، وصعوبة الحصول على التمويل، ونقص المواهب، وضعف النفاذ إلى الأسواق، وتسليط الضوء على الفرص المتاحة لتحفيز هذا القطاع الحيوي.

أبرز النتائج والتوصيات

توصلت الدراسة إلى أن قطاع ريادة الأعمال في مصر شهد تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، مدعومًا بالمبادرات الحكومية والجهود الخاصة، لكنه لا يزال يواجه تحديات تتعلق بتمويل المشروعات الناشئة، والوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية التحتية المعلوماتية اللازمة.

واستنادًا إلى تقييم التجارب الدولية، قدمت الدراسة توصيات محددة في أربعة محاور رئيسية:

1- دعم المبتكرين والمواهب من خلال تحسين بيئة الأعمال وتوفير التدريب المناسب.

2- تعزيز النفاذ إلى التمويل عبر آليات تمويل مرنة ومصادر تمويل متنوعة.

3- توسيع فرص الوصول إلى الأسواق لضمان قدرة الشركات الناشئة على التوسع والنمو.

4- تهيئة البنية المعلوماتية الأساسية لتوفير بيئة أعمال رقمية متكاملة.

كما أوصت الدراسة، بضرورة إصدار تشريع لإنشاء "المجلس الوطني لريادة الأعمال"، يكون مسؤولًا عن وضع السياسات والتشريعات المتعلقة بريادة الأعمال، وحل المشكلات التنظيمية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن استدامة دعم الشركات الناشئة في مصر.

وأشارت إلى أهمية البناء على المبادرات الحكومية الحالية، مثل إنشاء وحدة ريادة الأعمال بالمجموعة الوزارية التنسيقية، لضمان تحقيق تكامل الجهود وتعزيز بيئة الاستثمار الريادي في مصر.

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