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الرئيس السيسي يوجه بتوفير الأدوية لصالح أهالي غزة

02:54 م الأحد 16 فبراير 2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد نصار:

اطّلع الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الجهود المبذولة من جانب المستشفيات الجامعية لاستقبال جرحى ومصابي قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وقد وجه الرئيس، في هذا السياق، باستمرار تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمستشفيات الجامعية، وتوفير الأدوية لصالح أهالي غزة.

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