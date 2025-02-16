وزيرة التنمية المحلية تفتتح الدورة التدريبية الرابعة للكوادر الإفريقية في الطوارئ والأزمات

كتب- محمد نصار:

افتتحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم الأحد، الدورة التدريبية التي تنظمها الوزارة للكوادر الإفريقية في نسختها الرابعة والتي يستفيد منها 26 متدربًا من 22 دولة إفريقية، هي: ( تشاد - جيبوتي - غينيا كوناكري - بوركينا فاسو - الكاميرون - الجابون - ليبيريا - تنزانيا - مدغشقر - الكونغو - سيراليون - النيجر - الصومال - غانا - أنجولا - رواندا - كينيا - زامبيا - زيمبابوي - موزمبيق - توجو - مالاوي).

تعقد الدورة تحت عنوان "دور الإدارات المحلية في إدارة الأزمات والمخاطر" وتستمر حتى 21 فبراير 2025 وذلك بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وعدد من الجهات الوطنية والدولية والجهات المعنية.

شارك في الجلسة الافتتاحية لإطلاق الدورة التدريبية، السفير أشرف إبراهيم، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، والمهندس أحمد المصري، مسؤول الحلول الفنية والعلاقات الحكومية في الشبكة الوطنية للطوارئ السلامة العامة نيابة عن اللواء مهندس عمرو فاروق، رئيس اللجنة الفنية الدائمة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والسفير حسام القاويش، مساعد وزيرة التنمية المحلية للتعاون الدولي، والدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة، والنائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمهندس محمد إبراهيم، مدير تشغيل مراكز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وبمشاركة نخبة من الجهات الوطنية والدولية وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية والوزارات الشريكة.

وخلال كلمتها الافتتاحية، رحبت الدكتورة منال عوض، بالكوادر الإفريقية المشاركة بالدورة التدريبية في بلدهم الثاني مصر، لافتة إلى أن النجاح الذي حققته الدورات السابقة أصبح دافعًا لاستكمال جهود دعم الأشقاء الأفارقة في تدريب وتأهيل الكوادر الإفريقية في مجالات التنمية المحلية المتكاملة وآليات مواجهة التحديات التي تواجهها مدننا، وتبادل ونقل الخبرات والمعرفة، والسعي من أجل الوصول إلى حلول ومقترحات ورؤى مشتركة تخدم أبناء القارة مما يدعم أجندة التنمية المستدامة وطموحات القارة في تحقيق التنمية والرفاهية لشعوبها.

كما أشادت وزيرة التنمية المحلية، بالدور البارز الذي تلعبه الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية وسفارات مصر في دول القارة الإفريقية من خلال توفير الموارد والتسهيلات اللازمة لإنجاح الدورة التدريبية للكوادر المحلية الإفريقية بما يتناسب مع مكانة مصر ودورها المهم في خدمة أبناء القارة.

وأشارت إلى أن هذه الدورة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم قدرات الأشقاء الأفارقة وتوفير الدعم اللازم لهم في مختلف المجالات وخاصة تبادل الخبرات والتدريب والتأهيل.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن برنامج الدورة التدريبية يتماشى مع أولويات عمل الوزارة من تطوير الإدارات المحلية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال وما له من صلة مباشرة بدعم عملية التنمية في المدن الإفريقية، ودعم المواطن الإفريقي، ورفع مستوى معيشته سواء اقتصاديًا أو صحيًا أو اجتماعيًا، اتساقًا مع أهداف التنمية المستدامة 2030، وتنفيذًا لأجندة إفريقيا 2063.

كما قدمت وزيرة التنمية المحلية، الشكر للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في إطار التعاون الاستراتيجي القائم مع وزارة التنمية المحلية في بناء قدرات الإدارات المحلية وتوطين آليات إدارة الأزمات وتعزيز من قدرات المحافظات على الاستجابة للحالات الطارئة بسرعة وكفاءة.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن البرنامج التدريبي للنسخة الرابعة من الدورة التدريبية يتضمن عددًا من الموضوعات وعلى رأسها الاستخدام الاستراتيجي لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في إدارة الأزمات والكوارث، وأفضل الممارسات الناجحة للأزمات، وإدارة الأزمة الإعلامية للطوارئ والكوارث، ودور الجهات الدولية في مجابهة الكوارث والأزمات، وعرض الاتفاق الدولي للأمم المتحدة لإدارة الازمات والكوارث، والتجربة المصرية في إدارة الأزمات والأوبئة الصحية، ودور الأقمار الصناعية والاستشعار عن البعد في التنبؤ بالأزمات، وغيرها من موضوعات الأخرى.

من جانبه أكد السفير حسام القاويش، مساعد وزيرة التنمية المحلية، أهمية الدورة التدريبية في تقدم دول القارة في إدارة الطوارئ والأزمات وتعزيز التعاون الإقليمي بين دول القارة الإفريقية الصديقة.

وأضاف "القاويش"، أن الإدارات المحلية هي خط الدفاع الأول في مواجهة الأزمات والتحديات التي تواجه المدن، كما تشكل خط المواجهة الأولى لها، وقد تم تصميم هذه الدورة التدريبية لتقديم منظور متنوع ونهج شامل يسلط الضوء على النهج الحيوي لبناء قدرات الإدارات المحلية في إدارة الأزمات والطوارئ.

وقال مساعد وزيرة التنمية المحلية، إن الدورة ستوضح أن تعزيز جاهزيتها وتواصلها وتنسيقها مع الحكومة المركزية والجهات المعنية ليس مجرد أمر جوهري، بل هو ضروري لإنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات، وهو الأمر الذي تؤكد عليه دومًا القيادة السياسية المصرية بأهمية الاستعداد الدائم من الأجهزة المحلية بالمحافظات لمواجهة الأزمات والكوارث والحوادث الكبرى، وأن تكون هناك "إدارة محترفة" لهذه الأزمات في إطار تنسيقي كامل بين الأجهزة المعنية بالدولة، مع ضرورة توعية المواطنين بدورهم في مواجهة الأزمات، فضلًا عن الوقوف على إمكانات مراكز السيطرة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة على مستوى الجمهورية.

فيما أشار السفير أشرف إبراهيم، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، إلى أن تنظيم هذه الدورة يأتي في إطار التعاون البناء والتنسيق الحثيث القائم بالفعل بين وزارتي الخارجية والتنمية المحلية في تنظيم العديد من البرامج والدورات التدريبية للكوادر من الدول الإفريقية، أخذًا في الاعتبار الإمكانيات والخبرات الكبيرة التي تتمتع بها وزارة التنمية المحلية في هذا المجال وسعي العديد من الدول الشقيقة والصديقة للتعاون معها.

وأكد السفير أشرف إبراهيم، أن الدورة تأتي في إطار جهود الدولة المصرية لتبادل الخبرات والنهوض بالبلدان الإفريقية سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، والوقوف على أبرز التحديات التي يمكن أن تؤثر على تحقيق التنمية بها، مشيرًا إلى أن الوكالة تضع بناء القدرات والتدريب والتأهيل للكوادر الإفريقية على رأس أولوياتها لدعم الأشقاء الأفارقة.

وقال السفير أشرف إبراهيم، إن الوكالة المصرية تمثل أحد الأذرع التنموية الرئيسية للدولة المصرية المعنية بتعزيز وتطوير التعاون مع دول الجنوب وخاصة الدول الإفريقية، كما تهدف إلى توظيف الخبرات والإمكانيات المصرية لخدمة الأشقاء في الدول الإفريقية ودعمها لتحقيق مستهدفات التنمية الخاصة بها.

من جانبه، أكد المهندس أحمد المصري، مسؤول الحلول الفنية والعلاقات الحكومية في الشبكة الوطنية للطوارئ السلامة العامة، أننا نعيش اليوم في عصر تزداد فيه الأزمات والكوارث تعقيدًا سواء كانت كوارث طبيعية أو أوبئة أو تهديدات سيبرانية أو أعطال في البنية التحتية وغيرها من الأزمات التي تتعرض لها أي دولة في أي وقت وفي أي مكان.

وأضاف: في مثل هذه الظروف تصبح الاتصالات الفعالة والاستجابة السريعة ليست مجرد ميزة إضافية بل عاملًا حاسمًا في إنقاذ الأرواح وتقليل الأضرار وذلك وفقًا لدراسات وتوصيات المنظمات الدولية المعنية بالأزمات والحد من الكوارث العالمية.

وأوضح المهندس أحمد المصري، أن إدارة الأزمات على مدار العقود الماضية اعتمدت على أساليب وأدوات تقليدية مثل أجهزة الراديو الأرضية وخطوط الهاتف والتنسيق اليدوي، ولكن اليوم نشهد تحولًا جذريًا بفضل التقنيات الرقمية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة والاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وأنظمة الإنذار المبكر لتنسيق الجهود في وقت الأزمات.

وأشار إلى أنه على المستوى الوطني داخل الدولة المصرية، يوجد نموذج فريد ورائد في توحيد الاتصالات وتبادل المعلومات بين مختلف الجهات لضمان استجابة أسرع وأكثر فاعلية وهي الشبكة الوطنية المصرية للطوارئ والسلامة العامة، وسيتم تناول النموذج المصري داخل موضوعات الدورة التدريبية.

وفي إطار فعاليات المؤتمر، أجرت وزيرة التنمية المحلية، جولة تفقدية داخل المعرض التكنولوجي، حيث اطلعت على أحدث حلول الأعمال والتكنولوجيا في إدارة مخاطر الكوارث.

شملت الجولة زيارة أجنحة عدد من الشركات والمؤسسات الرائدة، من بينها شركة هواوي العالمية، والصافي للحلول المتكاملة، وتي دي تيك، وأنشين سيك، والأورمان، والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ومؤسسة شفا الأورمان.

واستعرضت الدكتورة منال عوض، خلال الجولة، أحدث الابتكارات والحلول التقنية التي تساهم في تعزيز الجاهزية والاستجابة الفعالة للأزمات والكوارث، مؤكدةً أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة لدعم الجهود الوطنية في هذا المجال.

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