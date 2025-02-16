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أحدث 25 صورة لمحطات الأتوبيس الترددي من الداخل والخارج

01:43 م الأحد 16 فبراير 2025
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    محطات الأتوبيس الترددي
  • عرض 17 صورة
    محطات الأتوبيس الترددي
  • عرض 17 صورة
    محطات الأتوبيس الترددي
  • عرض 17 صورة
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  • عرض 17 صورة
    محطات الأتوبيس الترددي
  • عرض 17 صورة
    محطات الأتوبيس الترددي
  • عرض 17 صورة
    محطات الأتوبيس الترددي
  • عرض 17 صورة
    محطات الأتوبيس الترددي
  • عرض 17 صورة
    محطات الأتوبيس الترددي
  • عرض 17 صورة
    محطات الأتوبيس الترددي
  • عرض 17 صورة
    محطات الأتوبيس الترددي
  • عرض 17 صورة
    محطات الأتوبيس الترددي
  • عرض 17 صورة
    محطات الأتوبيس الترددي
  • عرض 17 صورة
    محطات الأتوبيس الترددي
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كتب- محمد نصار:

تواصل وزارة النقل، ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري، أعمال تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بطل 106 كم.

وتنفذ وزارة النقل، في الوقت الحالي، أعمال تشطيبات المرحلة الأولى من محطات الأتوبيس الترددي BRT، فضلًا عن تنفيذ المرحلة الثانية من محطات الـ BRT.

وأصدرت الوزارة، تعليمات مشددة بضرورة سرعة إنهاء أعمال التشطيبات بالمرحلة الأولى، والعمل على مدار الساعة لإنهاء المرحلة الثانية من المشروع في الموعد المحدد.

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