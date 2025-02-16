شراء تذاكر قطارات السكة الحديد.. جميع طرق الحجز والدفع

كتب- محمد نصار:

أتاحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، الحصول على تذاكر السفر على جميع القطارات وطرق الدفع من خلال عدد من الطرق المختلفة تيسيرًا على جمهور الركاب ولمواجهة التكدس أمام شبابيك التذاكر.

ويمكن لجمهور الركاب الحصول على تذاكر السفر من خلال الآليات التالية:

1- شبابيك التذاكر المنتشرة بمحطات الهيئة المختلفة.

2- مكاتب المدينة المنتشرة خارج المحطات بعدد 36 مكتبًا على مستوى الجمهورية.

3- الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.. اضغط هنا.

4- الحجز عن طريق تطبيق الهاتف المحمول Egyptian National Railways ويتم الحصول عليه من على متاجر التطبيقات الإلكترونية (Play store & App store).

5- وكلاء البيع من شركات التحصيل الإلكتروني المتعاقدة مع الهيئة لتقديم خدمة بيع وإصدار التذاكر وهي:

- فوري.

- أمان.

- ضامن.

- ماجيك باي.

- خدماتي.

- أو باي.

- طلقة.

- كاش كول.

6- ماكينات الحجز الذاتي (TVM) الموجودة ببعض المحطات الرئيسية.

طرق دفع قيمة تذاكر القطارات

1- الدفع النقدي على جميع شبابيك ومكاتب الحجز التابعة للهيئة.

2- الدفع الإلكتروني ببطاقات الدفع الإلكترونية (Visa & Master) على شبابيك التذاكر الخاصة بالهيئة.

3- الدفع على الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول عن طريق بطاقات الدفع الإلكترونية (Visa & Master).

4- الدفع لوكلاء البيع المشار إليهم سواء نقديًا أو إلكترونيًا ببطاقات الدفع الإلكترونية (Visa & Master) للتجار التابعين لوكلاء البيع المتعاقدين مع الهيئة.

وأكدت الهيئة، أنها لا تدخر جهدًا لتقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب وذلك في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذا المرفق الحيوي الذي ينقل ملايين الركاب سنويًا.

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