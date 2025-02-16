شعيرات دموية بالمخ.. ماذا نعرف عن مرض الخطيب؟

كتب- أحمد جمعة:

أثار إعلان الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ابتعاده عن العمل الإداري خلال المرحلة المقبلة، على هامش حفل النادي للكشف عن تصميم الاستاد الجديد، تساؤلات بشأن طبيعة الحالة الصحية لـ"بيبو"، الذي عانى لسنوات من أزمات مرضية متلاحقة.

محمود الخطيب، أثناء كلمته عن استاد الأهلي، تطرق إلى حالته الصحية، قائلًا: "عام 2023 عانيت من بعض الظروف الصحية، كنت خارج مصر، وفي أول اجتماع مع المجلس أخبرتهم أنني في حاجة إلى إجازة طويلة، في ذلك الوقت كان العامري فاروق قد دخل في غيبوبة، وقتها صمدنا جميعًا واستمررنا في خطواتنا حتى ثلاثة أشهر مضت".

وأضاف: "خلال الفترة الماضية، تعبتُ قليلًا، وأجريت بعض الإشاعات والتحاليل، وكان يجب أن أبتعد عن الضغوط النفسية والعصبية (...)، أخبرت زملائي في آخر اجتماع لمجلس الإدارة قبل ثلاثة أيام، أنه بعد انتهاء شهر يناير وملف الاستاد، سأشعر براحة في داخلي، وأحتاج إلى الابتعاد لفترة، بعد إذنكم سأبتعد، وخلال فترة سأجري أشعة جديدة".

بدوره، كشف الإعلامي أحمد شوبير أن الخطيب يعاني منذ فترة من آلام في الظهر والقدم، بجانب مشكلة في الشعيرات الدموية بالمخ، مضيفًا أنه "سبق أن خضع لعلاج بخصوص الشعيرات الدموية بالمخ، ولكن الآلام عاودته مجددًا، لذا سيحصل على فترة راحة للخضوع لمزيد من الفحوصات الطبية".

هل الأمر مقلق؟

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد صلاح كامل، أستاذ مساعد جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بكلية طب قصر العيني، أن قصور الدورة الدموية المخية قد يحدث على أكثر من مستوى، "فقد يكون هناك ضيق في الشرايين الكبيرة أو الصغيرة، فالشريان الكبير يتفرع ليعطي شرايين صغيرة، وهذه الشرايين الصغيرة تتفرع لتعطي شعيرات دموية".

وأوضح "كامل" في تصريحات لمصراوي أن "كابتن الخطيب قد يكون لديه مشكلات في هذه الشعيرات الدموية، ويكون هناك قصور في الدورة الدموية، وبالتالي قد تكون المشكلة ضعفًا في الدورة الدموية للمخ، وهذا قد يكون سببه مرضه.. لكن هذا لا يسبب ألمًا، فالألم قد يكون من العملية الجراحية السابقة بالرقبة أو مشكلات فقرات الظهر".

كان "الخطيب" قد خضع أواخر عام 2018 لعملية جراحية في ألمانيا لاستئصال ورم في الرقبة يضغط على الحبل الشوكي، مما أدى إلى استمرار آلام العمود الفقري التي كان يعاني منها رئيس النادي الأهلي لشهور.

ويعد النخاع الشوكي بمثابة الضفيرة العصبية التي تصل إليها الأعصاب الخارجة من الكبسولة الداخلية بالمخ، والتي تعتبر تجمعًا لكل الألياف العصبية التي تأتي من نصف المخ الأيمن أو الأيسر قبل دخول الأعصاب إلى جذع المخ والحبل الشوكي.

وهذه المنطقة دقيقة جدًا، ووجود أي شيء يتسبب في الضغط على الحبل الشوكي، ومن هنا يشعر المصاب بآلام في الرقبة، وتنميل في الأطراف، وثقل وخَدَران، خاصة إذا كان الورم على يمين أو يسار النخاع الشوكي، أما إذا كان في المنتصف، فهذه الحالة تؤثر على الذراعين والساقين.

وبشأن مدى خطورة الحالة الصحية للخطيب، أشار أستاذ مساعد جراحة المخ والأعصاب إلى أن "هذه المشكلة عادية، ويعاني منها كثيرون نتيجة تقدم العمر وتصلب الشرايين وضعف الدورة الدموية، وعلاجها يكمن في الحصول على أدوية للوقاية من التجلطات وزيادة السيولة، مع التحكم في دهون الدم عن طريق أدوية خافضة للدهون، وشرب الكثير من السوائل، وممارسة الرياضة".

رحلة علاجية مطولة

بدوره، أكد سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن محمود الخطيب سيخوض رحلة علاجية طويلة في الفترة المقبلة، كان يجب أن تكون منذ عام ونصف، لكنها تأخرت بسبب وفاة العامري فاروق ولم يخض منها سوى أسبوع واحد فقط.

وأوضح عبر قناة إم بي سي مصر2، أن "التقارير الطبية التي خرجت كانت سلبية، بسبب الضغوط النفسية والعصبية التي يتعرض لها".

وتابع: "خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، الخطيب نقُل إلى المستشفى، لأنه كان يوجد اشتباه في تعرضه إلى ذبحة صدرية، والأطباء أوصوا بضرورة بقائه 48 ساعة لكنه رفض، بسبب الاجتماعات المستمرة مع لجنة التخطيط والمدير الرياضي بخصوص الصفقات الجديدة".

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