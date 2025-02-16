رئيس مجلس الشيوخ يحيل تقارير اللجان النوعية للحكومة

كتب- نشأت علي:

أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم، عدداً من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

وتتضمن الإحالات من مجلس الشيوخ إلى الحكومة تقارير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن تعزيز سبل مشاركة المخاطبين بالقانون رقم 13 لسنة 2024 والخاص بنقابة التكنولوجيين، والنائب أحمد أنور شاهين، بشأن تحديث وتطوير ثلاث مدارس بإدارة بلبيس التعليمية بمحافظة الشرقية، والنائب عمرو السعيد فهمي، بشأن إنشاء إدارة تعليمية بقرية بشبيش والوحدات المحلية المجاورة لها، والنائب عمرو عزت، بشأن استحداث كلية الدراسات الأفريقية العليا بالجامعات المصرية أسوة بجامعتي القاهرة وأسوان، والنائبة راجية الفقي، بشأن إعادة مراجعة القواعد والإجراءات المتبعة بالتنسيق الحكومي والتحديات التي يواجهها الطلبة في التنسيق الحكومي، والنائبة حنان سليمان، بشأن إلغاء التنسيق الداخلي في الجامعات الخاصة والأهلية لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها.

كما أحال مجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الزراعة والري عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب هشام سويلم، بشأن إنشاء مدرسة للتعليم الأساسي بعزبة ميت الموز مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، والنائب خالد العوني، بشأن سرعة إنشاء مدرسة ابتدائية بقرية المنصورية الجديدة بمركز دراو بمحافظة أسوان، وتخصيص مساحة أرض لإنشاء مدرسة للمرحلة الإعدادية بقرية جعفر الصادق مركز كوم أمبو بمحافظة أسوان.

وتتضمن الإحالات من مجلس الشيوخ إلى الحكومة تقارير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب نصيف حفناوي، بشأن إنشاء عيادات تخصصية تابعة لهيئة التأمين الصحي بقرية أجهور الكبرى - طوخ بمحافظة القليوبية، والنائب أحمد أنور شاهين، بشأن تطوير وتحديث مستشفى الزوامل بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وإقامة مركز للإصابات بمستشفى بلبيس المركزي بمحافظة الشرقية، والنائب محمود تركي، بشأن إحلال وتجديد مستشفى قويسنا المركزي بمحافظة المنوفية، والنائبة رشا إسحق، بشأن العمل على إنهاء مشروع مستشفى بلصفورة لعلاج الإدمان بمحافظة سوهاج.

كما أحال مجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب خالد العوني، بشأن إنشاء فرع لبنك ناصر الاجتماعي بمركز دراو بمحافظة أسوان.