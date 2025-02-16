وزير التموين: "القابضة للصوامع" تُسهم في تأمين احتياطي البلاد من الحبوب

كتب - محمد سامي:

ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، اجتماعَ الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، عقب إعادة تشكيلها، بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس الإدارة الجديد.

وناقش المجتمعون واعتمدوا القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024؛ حيث تم استعراض الأداء المالي والتشغيلي للشركة، والجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية لمنظومة تخزين الحبوب، بما يعزز من كفاءة إدارة المخزون الاستراتيجي ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي للدولة.

وأكد الدكتور شريف فاروق، خلال كلمته، أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين؛ باعتبارها إحدى الركائز الأساسية في منظومة تخزين القمح والحبوب الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن الشركة تُسهم بشكل مباشر في تأمين احتياطي البلاد من الحبوب من خلال إدارة وتشغيل شبكة حديثة من الصوامع وَفق أحدث النظم التكنولوجية، مما يسهم في تقليل الفاقد والحفاظ على جودة المخزون.

وشدد الوزير على أهمية التعاون والتنسيق بين مجلس الإدارة الجديد والجمعية العامة لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية، وتعزيز كفاءة التشغيل والإدارة؛ لضمان استدامة الأمن الغذائي، وتطوير البنية التحتية للقطاع، بما يتماشى مع توجهات الدولة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز كفاءة تخزين وإدارة الحبوب، ودعم خطط الدولة في تطوير منظومة الصوامع والتخزين؛ بما يحقق أعلى معدلات الأمان والجودة في حفظ الحبوب الاستراتيجية.

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