مع اقتراب شهر رمضان.. توجيه من "سلامة الغذاء" بشأن التفتيش على الأسواق

كتب - أحمد جمعة:

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي السادس لعام 2025، وذلك عن الفترة من 8 – 14 فبراير 2025، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة.

ومع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، وجّه الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، جميع مديري فروع الهيئة بتشديد الرقابة على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة حفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات.

وبحسب بيان اليوم، بلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 58 زيارة، وتم تسجيل 11 منشأة، وجارٍ إدراج 3 منشآت في القائمة المعتمدة. وأصدرت الإدارة 3245 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 1670 شركة مصدرة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة - طبقًا لتقرير الإدارة العامة لكلٍّ من الصادرات والواردات بالهيئة - 5740 رسالة بنحو 232 ألف طن لصالح 1800 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 725 صنفًا من خضروات وفواكه ودقيق ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت البطاطس قائمة الخضروات المصرية المصدرة خلال الأسبوع الماضي بواقع 26 ألف طن، تليها الفاصوليا بأنواعها بإجمالي 12 ألف طن، ثم خضر متنوعة مجمدة بإجمالي 11 ألف طن. وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 67 صنفًا بنحو 75 ألف طن.

وما زالت الموالح تتصدر قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 65 ألف طن، تليها الفراولة بواقع 10 آلاف طن، ثم فواكه متنوعة بإجمالي 5 آلاف طن. وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 35 صنفًا بنحو 80 ألف طن.

ومثّلت السعودية ولبنان وهولندا والسودان أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 200 دولة مستوردة.

واحتل ميناء مطار القاهرة المركز الأول خلال الأسبوع الماضي في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 1180 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 1020 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 720 رسالة.

وفي إطار تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسؤولية إصدار شهادات الصلاحية للتصدير مع بداية العام الميلادي الجديد 2025 وتطبيق الآلية الجديدة، تم إصدار 1000 شهادة صحية من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1855 رسالة بنحو 260 ألف طن لصالح 830 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 225 صنفًا من قمح، وزيوت متنوعة، وفول الصويا، وفول – عدس، من 92 دولة. ومثّلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، تليها أمريكا، وماليزيا، وأوكرانيا.

وتصدر ميناء الإسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 533 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة الذي احتل المركز الثاني بـ 353 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 292 رسالة.

وفيما يتعلق بقسم مراقبة الأغذية المستوردة بالإدارة العامة للواردات الغذائية، فقد بلغ عدد الرسائل الغذائية التي تم الإفراج عنها تحت التحفظ – إفراج مؤقت – 851 رسالة، وعدد الرسائل التي تم الإفراج عنها بمنظومة الإفراج السريع 358 رسالة، وعدد الرسائل التي تم إجراء محضر إثبات حالة أثناء تنفيذ قرار لجنة التظلمات 213 رسالة، فيما بلغ عدد مستوردي الأغذية الذين صدر لهم ترخيص استيراد 186 مستوردًا.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 67 منتجًا و19 شركة، ونفذت 4 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 340 منتجًا جديدًا، وأصدرت 4 شهادات بيع حر.

ونفذت إدارة السلع الإستراتيجية 19 زيارة لمواقع تخزين القمح، وتم تسجيل 6 منشآت لتخزين القمح.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 34 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، وجهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة. وتم غلق 24 شكوى، وجارٍ فحص 10 شكاوى.

ونفذ مفتشو إدارة الشكاوى حملات على 279 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات سوهاج، شمال سيناء، الإسكندرية، المنوفية، الغربية، أسيوط، الدقهلية، أسوان، بور سعيد، المنيا، كفر الشيخ، الوادي الجديد، والإسماعيلية، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أي ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 42 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء في محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، البحيرة، الغربية، الأقصر، الإسكندرية، المنوفية، بني سويف، المنيا، الشرقية، البحر الأحمر، السويس، أسوان، والفيوم.

وتم تسجيل 739 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 626 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 473 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 27 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، البحيرة، الدقهلية، دمياط، الإسكندرية، المنوفية، الغربية، المنيا، الفيوم، السويس، والبحر الأحمر.

وتم تسجيل 30 منشأة تخزينية خلال الأسبوع الماضي ليصل إجمالي عدد المنشآت التخزينية المسجلة بالهيئة إلى 1204 مخازن، فيما استوفت 8 منشآت تخزينية لاشتراطات الهيئة، ليصل إجمالي عدد المنشآت التخزينية المستوفاة والمدرجة بقائمة الاعتماد إلى 412 مخزنًا.

وفي إطار تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسؤولية إجراءات الإفراج تحت التحفظ مع بداية العام الميلادي الجديد 2025 وتطبيق الآلية الجديدة التي تستوجب ضرورة قيام كافة المنشآت الغذائية بالتسجيل لدى الهيئة، فقد بلغ عدد المنشآت التي قامت بالتسجيل 165 منشأة، ليصل إجمالي عدد المنشآت إلى 934 منشأة، في حين تم إصدار 2006 خطاب سعة تخزينية، وكذلك إصدار 3071 طلب نقل وتخزين للرسائل الغذائية الواردة، وذلك منذ بداية استلام هذا الملف في يناير 2025.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بـ 11 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات الجيزة، الفيوم، المنوفية، الإسماعيلية، البحيرة، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، والغربية.

وفيما يخص إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية، فقد تم القيام بـ 59 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر، الإسكندرية، الأقصر، بور سعيد، الفيوم، وأسوان.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 10 مأموريات فحص على وحدات الطعام في محافظات الجيزة، القليوبية، وقنا، فيما تم تسجيل 4 وحدات طعام في محافظات القاهرة، القليوبية، وأسيوط.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص 459 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 15 زيارة تفتيشية على مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 50 زيارة لمتابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء، وتم تسجيل مجزر لحوم واحد.

وأصدرت الإدارة 15 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 23 مأمورية رقابية في محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، الشرقية، أسيوط، الدقهلية، والمنوفية. وتم تسجيل 16 منشأة جديدة خلال الأسبوع الماضي، ليصل إجمالي عدد المنشآت الخاصة بتصنيع المواد الملامسة للغذاء، مثل البلاستيك والزجاج والمعادن والمطاط والكرتون والورق والخزف وغيرها، إلى 591 منشأة. كما تم تحديث القائمة المعتمدة للهيئة ليصل عدد المنشآت بها إلى 49 منشأة.

وبعد توقف دام ثلاث سنوات، تم تصدير ووصول أول شحنة أسماك إلى دول الاتحاد الأوروبي، متوجهة إلى إيطاليا، ومستوفية لكافة الاشتراطات ومصحوبة بشهادة الصلاحية الصادرة عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 14 زيارة رقابية على مراكب وسفن الصيد، ومصانع وموردي الأسماك، وشركات التصدير، ووحدات التجهيز، وتم تجديد تسجيل 6 مصانع أسماك.