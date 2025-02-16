ما التأشيرات المسموح لحامليها بأداء الحج 2025؟.. غرفة السياحة توضح

كتب- محمد أبو بكر:

يتساءل العديد من المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج لعام 1446 هـ - 2025 عن التأشيرات المسموح أداء الحج 2025 بها.

في هذا الصدد، قال محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، إنه لا يُسمح بأداء الحج إلا لحاملي تأشيرة الحج الرسمية، مؤكدًا أن جميع أنواع التأشيرات الأخرى غير مصرح لها بذلك.

التأشيرات غير المسموح بها لأداء الحج

أشار "عابد"، في تصريحات لمصراوي، إلى أن التأشيرات التي لا تتيح لحاملها أداء فريضة الحج تشمل:

تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها (عائلية - تجارية - عمل - شخصية - إلكترونية).

التأشيرة السياحية.

تأشيرة العمل.

تأشيرة المرور.

تأشيرة خدمة الحجاج.

تأشيرة العمرة.

التأشيرات الحكومية.

تحذير من السفر بطرق غير رسمية

شدد عضو غرفة شركات السياحة على ضرورة التزام المواطنين بالطرق الرسمية للحصول على تأشيرة الحج، محذرًا من مغبة السفر بتأشيرات غير مخصصة لأداء المناسك، تجنبًا للترحيل وفرض عقوبات من السلطات السعودية.

أسعار الحج السياحي الاقتصادية بري وطيران

جاءت أسعار الحج السياحي 2025 البري والاقتصادي، كما يلي:

- الاقتصادي موسم كامل: 295 ألف جنيه، فقط عزيزية ونزهة، ومع التحسين يُضاف مبلغ 18 ألف جنيه.

- البري: موسم كامل 260 ألف جنيه، فقط عزيزية، ونزهة 225 ألف جنيه، السعر يشمل تكاليف الباص عدا قيمة تذكرة العبارة، ولو مع تحسين يضاف مبلغ 18 ألف جنيه.

- سعر برنامج الحج الاقتصادي طيران دون تحسين سكن بمكة في فنادق أو عمائر سكنية بعيدة عن الحرم المكي بمناطق العزيزية أو النزهة أو المناطق المشابهة، يبلغ 250 ألف جنيه دون احتساب سعر تذكرة الطيران.

أسعار الحج السياحي 2025 الخمس نجوم

جاءت أسعار الحج السياحي 2025 "الـ5 نجوم"، كما يلي:

- 5 نجوم صف أول: 580 ألف جنيه.

- 5 نجوم صف ثانٍ: 520 ألف جنيه.

حصة تأشيرات الحج السياحي 2025

جاءت حصة تأشيرات الحج السياحي 2025 بواقع 36 ألف تأشيرة، كما يلي:

- البري: 10 آلاف تأشيرة.

- الحج الاقتصادي: 15 ألف تأشيرة.

- الحج الخمس نجوم والمميز: باقي التأشيرات.

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