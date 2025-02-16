حدث ليلا| مدبولي يؤكد على موقف مصر الثابت بشأن القضية الفلسطينية.. وافتتاح معرض "أهلًا رمضان"

كتب- عمرو صالح:

شهدت ليلة أمس، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن دونالد ترامب، يتبع مبادئ ميكافيلي بحذافيرها، لدرجة أن العديد من المواقع الإخبارية وصفت ترامب بأنه "ميكافيلي العصر الحديث".

أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن هناك نشاط غير معتاد في إثيوبيا تشهده خلال الفترة الحالية.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد على معظم أنحاء البلاد.

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على التقدم الكبير الذي يحرزه مشروع توسعة القناة في قطاعها الجنوبي، مشيراً إلى أن هذا المشروع الضخم يهدف إلى زيادة كفاءة القناة واستيعاب السفن العملاقة، مما يساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز عالمي للتجارة والشحن.

كرّم المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اليوم 15 طالبة من حافظات القرآن الكريم بمدرسة الشهيد هشام شتا الإعدادية بنات، حيث تم منحهن جوائز ومصاحف وشهادات تقدير، وذلك في إطار المسابقة التي نظمتها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بالتعاون مع أسرة الشهيد هشام شتا.

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية، لافتتاح معرض "أهلا رمضان" الرئيسي 2025 غدًا الأحد، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين، وذلك في قاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بأرض المعارض في مدينة نصر.

علق اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وخاصة بعد تسليم الدفعة السادسة من صفقة التبادل.

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة على هامش مُشاركته في فعاليات الدورة العادية الثامنة والثلاثين لمؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي

كشف أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة تفاصيل افتتاح معارض أهلا رمضان بمحافظة الجيزة

قام وفد يضم نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار والدكتوره مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ووفد من البرلمان الأوروبي برئاسة النائبة إيراتكس غارسيا بيريز، ووفد من الجامعة العربية برئاسة السفير حسام زكي الأمين العام المساعد اليوم السبت بزيارة مستشفى العريش العام.

قام وفد يضم نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار والدكتوره مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ووفد من البرلمان الأوروبي برئاسة النائبة إيراتكس غارسيا بيريز، ووفد من الجامعة العربية برئاسة السفير حسام زكي الأمين العام المساعد اليوم السبت بزيارة مستشفى العريش العام.

افتتح علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمد جبران، وزير العمل، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، معرض "أهلاً رمضان" للسلع الغذائية ومستلزمات الشهر الكريم في ميدان باب الشعرية بالقاهرة، ضمن جهود الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين.



