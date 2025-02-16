بعد إطلاق "الزراعة" مشروع البتلو.. هل ستنخفض أسعار اللحوم بالأسواق؟

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور طارق سليمان نائب وزير الزراعة لقطاع الثروة الحيوانية والداجنة، عن أبرز مميزات المشروع القومي للبتلو ومدى تأثيره على أسعار اللحوم بالأسواق.

وقال "سليمان"، لمصراوي، إن المشروع القومي للبتلو، يهدف للمحافظة على الثروة الحيوانية بعدم ذبح العجول قبل أن يزن وزن 400 كيلو جرامًا وذلك للحصول على صافي وزن من اللحوم 200 كيلو جرام، ولفت إلى أن الانضمام للمشروع والاستفادة منه يتم من خلال تقدم المربين لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعي مصري أو بنك أهلي مصري المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية، أو من خلال التواصل مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على (0220541463).

وأضاف أنه يتم بعد ذلك عمل معاينات لحظائر المستفيدين من قبل وزارة الزراعة والبنك الممول (الزراعي المصري أو الأهلي المصري) للتأكد من وجود مكان مناسب ومساحة كافية للتربية والإيواء، وفور استلام المستفيد للرؤوس يتم التأمين عليها في صندوق التأمين على الثروة الحيوانية بنسبة مخفضة، ثم يتم تكثيف المتابعات الميدانية على حظائر المستفيدين من قبل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومديريات الزراعة والطب البيطري.

واختتم سليمان حديثه مؤكدًا أن المشروع سيساهم بنسبة كبيرة في وفرة الإنتاج الحيواني مما ينعكس على انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة.

ووافق مجلس إدارة المشروع القومي للبتلو، برئاسة علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على اعتماد 299 مليونًا و600 ألف جنيه لـ 428 مستفيدًا من صغار المربيين وشباب الخريجين، بإجمالي رؤوس ماشية 4280 رأسًا، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس السيسي، لتطوير الريف المصري ورفع مستوى صغار المزارعين والمربين.

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