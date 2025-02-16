أجواء دافئة وأمطار خفيفة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

مع اقتراب شهر رمضان.. توجيه من "سلامة الغذاء" بشأن التفتيش على الأسواق

كتب- عمرو صالح:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم الأحد وحتى الجمعة 21 فبراير 2025 على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن تشهد حالة الطقس اليوم الأحد وغدًا الإثنين طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر وعلى أغلب الأنحاء.

وذلك بالتزامن مع استمرار الارتفاع الطفيف لدرجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 3:2 درجات.

وتتكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها خلال فترات الصباح الأولى وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وعلى فترات متقطعة.

كما توقعت الهيئة أن يشهد يوم الثلاثاء 18 شبورة مائية كثيفة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد خلال فترات الصباح.

وبداية من الأربعاء 19 فبراير وحتى الجمعة 21 فبراير توقعت الهيئة أن السواحل الشمالية ومناطق شمال الوجه البحري سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، ونشاط لحركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد وعلى فترات متقطعة وشبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها.

اقرأ أيضا:

موجات بادرة واضطراب طقس.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة



"مدبولي" يلتقي الرئيس الفلسطيني في إثيوبيا.. ماذا دار بينهما؟



