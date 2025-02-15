عمرو أديب: ترامب ميكافيلي العصر.. لا تتوقع منه الفضيلة

كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن دونالد ترامب، يتبع مبادئ ميكافيلي بحذافيرها، لدرجة أن العديد من المواقع الإخبارية وصفت ترامب بأنه "ميكافيلي العصر الحديث".

أضاف "أديب"، خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "mbc مصر"، أن البعض يشعر أن ترامب هو من كتب كتاب "الأمير" وليس ميكافيلي نفسه، وذلك بسبب تطبيقه الواقعي والصارم لمبادئ السياسة التي نادى بها الفيلسوف الإيطالي، متابعًا: "لا تتوقع من ترامب الفضيلة، ده في أول يوم له كان عايز يحتل قارة مش دولة".

وانتقد أديب الإسرائيليين، واصفًا إياهم بأنهم "ليس لهم عهد"، وتوقع أن ينقضوا اتفاقياتهم في أي لحظة.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قد ينتظر حتى يستعيد جميع المحتجزين، ثم يعود لضرب غزة مرة أخرى. وقال: "لا نعلم أين سيضربون بالضبط، لكننا نعلم أنهم لا يلتزمون بالعهود".

كما وجه أديب نداءً عاجلًا للدول العربية، داعيًا إياها إلى العمل بشكل جماعي لبدء عملية إعمار غزة. وأكد أن الأمر ليس سهلاً، خاصة في ظل وجود ما وصفه بـ"السفاح الذي لوثت يداه بالدماء".

وأضاف: "لا يجب أن ننتظر، بل يجب أن نعود لهذا الواقع ونشتبك معه". وشدد على ضرورة التحرك السريع، قائلًا: "بلاش التعامل مع السياسة على طريقة المرتبطين، مين اللي يكلم التاني الأول. يجب فتح قنوات اتصال على الفور، حتى تنتهي الأزمات على الفور".

وأكد أن التعاون الفوري وفتح قنوات الاتصال هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار وإنهاء المعاناة الإنسانية.

واختتم أديب بأن الوقت قد حان لإنهاء هذا العذاب الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، داعيًا إلى الوصول إلى بداية نهاية هذه المأساة الإنسانية. وأكد أن على الدول العربية أن تتعاون وتعمل معًا لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

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