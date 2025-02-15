الجيزة تكرم 15 طالبة من حافظات القرآن الكريم -(صور)

كتب- محمد أبو بكر:

كرّم المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اليوم 15 طالبة من حافظات القرآن الكريم بمدرسة الشهيد هشام شتا الإعدادية بنات، حيث تم منحهن جوائز ومصاحف وشهادات تقدير، وذلك في إطار المسابقة التي نظمتها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بالتعاون مع أسرة الشهيد هشام شتا.

إشادة ودعم لحفظة القرآن الكريم

أعرب محافظ الجيزة، عن سعادته بتكريم الطالبات الفائزات، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم وتشجيع حفظة القرآن الكريم من مختلف الأعمار، خاصة من فئة النشء، لما يعكسه ذلك من ترسيخ للقيم الدينية والأخلاقية.

خلال الاحتفالية، وجّه المحافظ رسالة تقدير إلى أسرة الشهيد هشام شتا على مساهمتهم في تنظيم هذه الفعالية، مشيدًا بدورهم في إحياء ذكرى الشهيد وتعزيز قيم الولاء والانتماء. كما أكد أن أسر الشهداء تستحق كل الفخر والعزة لما قدّمه أبناؤهم من تضحيات خالدة في سبيل الوطن.

دعم مستمر للمسابقات الدينية

أكد المحافظ أن محافظة الجيزة تولي اهتمامًا خاصًا بالمسابقات الدينية وتحرص على تكريم الفائزين بها، بهدف نشر تعاليم الإسلام الصحيحة والمعتدلة التي تعزز من التعايش السلمي وتنمّي الأخلاق الكريمة في نفوس الطلاب، بعيدًا عن أي أفكار مغلوطة أو متطرفة.

كما وجّه الشكر لأسر الطالبات، مثنيًا على دورهم في تحفيظ أبنائهم القرآن الكريم وترسيخ القيم الإسلامية في وجدانهم.

أسماء الطالبات المكرمات

شمل التكريم 15 طالبة من حافظات القرآن الكريم، حيث جاءت أسماؤهن كالتالي:

حفظة القرآن الكريم كاملًا: سلمى مصطفى محمود، جهاد إبراهيم محمد، حبيبة علاء محمد.

حفظة 20 جزءًا: ملك علاء محمد.

حفظة 15 جزءًا: مريم محمود السيد، نادين عيد جمعة، ندى أحمد ربيع.

حفظة 13 جزءًا: ملك أشرف رشاد.

حفظة 12 جزءًا: سلمى جمال عبد المنعم.

حفظة 10 أجزاء: حفصة أحمد محمد، ملك تامر محمد.

حفظة 7 أجزاء: رحمة محمود محمد.

حفظة 6 أجزاء: مريم سيد عويس.

حفظة 5 أجزاء: رقية عوض محمد.

كما حرص محافظ الجيزة على تكريم المعلمين المشرفين على المسابقة، تقديرًا لجهودهم في إعداد وتحفيز الطالبات.

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