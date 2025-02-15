خبير عسكري: الولايات المتحدة الأمريكية هي المستعمر الجديد للشرق الأوسط

كتب- حسن مرسي:

علق اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وخاصة بعد تسليم الدفعة السادسة من صفقة التبادل.

خلال حواره ببرنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، أشار الغباري إلى دراسة أجراها جنرال أمريكي ونُشرت في المجلة العسكرية الأمريكية عام 1996، حيث أكد فيها على تقسيم الشرق الأوسط، مُشيرًا إلى تقسيم السعودية إلى خمس مناطق.

واستكمل الغباري حديثه مؤكدًا أن "الولايات المتحدة الأمريكية هي المستعمر الجديد للشرق الأوسط".

وأوضح أن أمريكا وإسرائيل يسعيان إلى الضغط على دول المنطقة لتنفيذ مخططاتهم، مُبرزًا أن موقف مصر يظل رافضًا لتهجير الفلسطينيين، كما أن مجلس الأمن القومي المصري يتبنى موقفًا مماثلًا رافضًا للتهجير وتصفية القضية الفلسطينية.

في تعليقه على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير سكان غزة، أكد الغباري أن "مجلس الأمن القومي الأمريكي هو من يمتلك القيادة السياسية العليا في أمريكا".

وأوضح أن هذا المجلس يضع الاستراتيجية التي سيتبعها الرئيس، مشددًا على أن ما صرح به ترامب يعد مجرد إحدى مخرجات نشوة فوزه برئاسة الولايات المتحدة.

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