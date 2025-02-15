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الغرف التجارية تكشف موعد افتتاح الفرع الرئيسي لمعرض أهلا رمضان

07:12 م السبت 15 فبراير 2025

معرض أهلا رمضان

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كتب- حسن مرسي:

كشف أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة تفاصيل افتتاح معارض أهلا رمضان بمحافظة الجيزة .

قال أسامة الشاهد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامجها "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "سيتم افتتاح الفرع الرئيسي لمعرض أهلا رمضان بحضور رئيس الوزراء الأربعاء المقبل".

أكمل أسامة الشاهد: "لدينا 29 معرض اهلا رمضان بمحافظة الجيزة، الغرفة التجارية تقوم بالتنسيق مع المحافظة ولا نكلف التاجر أي شيء كي نحصل على أسعار مناسبة من التجار".

وتابع رئيس الغرفة التجارية بالجيزة: "التخفيضات تتراوح من 15 لـ 25 % وهناك تنسيق وتواصل مع وزارة التموين من اجل توفير مختلف أنواع السلع، ومعارض اهلا رمضان مستمرة حتى نهاية شهر رمضان".

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