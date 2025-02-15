مدبولي يؤكد على موقف مصر الثابت بشأن دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

كتب- عمرو صالح

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة على هامش مُشاركته في فعاليات الدورة العادية الثامنة والثلاثين لمؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي، الجهود المصرية للتوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وجهود متابعة تنفيذ كافة مراحله، مؤكداً أهمية تكثيف الجهود للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار.

وجدد "مدبولي"، التأكيد على موقف مصر الثابت بشأن دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني لاسيما حقه في استقلال دولته على خطوط الرابع من يونيو عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية في إطار الالتزام بتحقيق حل الدولتين.

كما أشار رئيس الوزراء إلى الجهود المصرية الجارية بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتعزيز جهود وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار، فضلا عن الجهود الخاصة بعقد القمة العربية الطارئة خلال الفترة المقبلة.

من جانبه طلب أنطونيو جوتيريش نقل تحياته للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيداً بالجهود المصرية المبذولة من أجل دعم القضية الفلسطينية، معربًا عن تطلعه لاستمرار التنسيق بين الجانبين في هذا الشأن.

جاء اللقاء بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.

اقرأ أيضا:

موجات بادرة واضطراب طقس.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

"مدبولي" يلتقي الرئيس الفلسطيني في إثيوبيا.. ماذا دار بينهما؟