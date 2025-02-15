تخفيضات 30%.. افتتاح معرض "أهلًا رمضان" بباب الشعرية -(قائمة الأسعار)

كتب- محمد أبو بكر:

افتتح علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمد جبران، وزير العمل، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، معرض "أهلاً رمضان" للسلع الغذائية ومستلزمات الشهر الكريم في ميدان باب الشعرية بالقاهرة، ضمن جهود الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين.

طرح السلع بأسعار مخفضة في المنافذ والمعارض

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل طرح المنتجات عبر معارضها في المحافظات والمنافذ الثابتة والمتحركة، والتي تبلغ 274 منفذًا ثابتًا و33 منفذًا متنقلًا.

وأضاف أن وزارة الزراعة تعتزم إقامة عدة معارض للسلع الغذائية خلال الفترة المقبلة، مع التوسع في إنشاء منافذ بيع جديدة، والتعاون مع القطاع الخاص لضمان وصول المنتجات للمستهلك مباشرة دون وسطاء، بما يضمن أسعارًا تنافسية لمحاربة الغلاء.

جهود وزارة التموين لضبط الأسواق

من جانبه، شدد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أهمية معارض "أهلاً رمضان" في جميع المحافظات، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.

وأوضح أن المعرض يُقام بالتعاون بين وزارة التموين ووزارة الزراعة ومحافظة القاهرة، ويهدف إلى ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية، مثل اللحوم والدواجن والزيوت والسكر والأرز، بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق.

وأضاف أن الحكومة تعمل على تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وضمان استمرار تدفق السلع دون انقطاع، من خلال التعاون مع كبرى الشركات المنتجة وسلاسل الإمداد، مما يسهم في استقرار الأسعار ومنع الاستغلال خلال موسم رمضان.

جهود وزارة العمل لدعم الفئات الأكثر احتياجًا

في سياق متصل، أكد محمد جبران، وزير العمل، أن هذه المعارض تأتي ضمن خطة الدولة لتوفير السلع بأسعار مناسبة، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على ضرورة تقديم الدعم والرعاية والحماية الاجتماعية للمواطنين.

وأشاد "جبران" بالتخفيضات الكبيرة التي يقدمها معرض "أهلاً رمضان"، موجهًا الشكر للوزارات والجهات المنظمة، وداعيًا المواطنين للاستفادة من العروض المتاحة، والتي تعكس جهود الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

محافظة القاهرة: توفير السلع بأسعار أقل 30% من السوق

من جهته، أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المختلفة لتوفير السلع الأساسية بأسعار منخفضة، موضحًا أن البيع يتم مباشرة من المصنع أو التاجر إلى المستهلك، مما يقلل الحلقات الوسيطة ويخفض الأسعار بنسبة تصل إلى 30%.

وأشار إلى أن معرض "أهلاً رمضان" في ميدان باب الشعرية هو الثاني بعد افتتاح معرض مماثل في مدينة نصر، مؤكدًا استمرار الجهود لافتتاح المزيد من المعارض بالتعاون مع الغرفة التجارية، إلى جانب تنظيم أسواق اليوم الواحد التي تُقام مرتين أسبوعيًا.

أسعار السلع بمعرض "أهلاً رمضان"

من جانبه، كشف اللواء أمجد سعدة، مستشار وزير الزراعة للشؤون المالية، عن قائمة الأسعار لبعض السلع المتاحة في المعرض، والتي جاءت كالتالي:

لحوم بلدية: 280 جنيهًا للكيلو.

أرز بلدي: 24 جنيهًا للكيلو.

فول بلدي: 45 جنيهًا للكيلو.

فاصوليا: 30 جنيهًا للكيلو.

بيض مائدة: 150 جنيهًا للكرتونة.

دواجن مجمدة: 120 جنيهًا للكيلو.

سمك بلطي: 70 جنيهًا للكيلو.

سكر: 30 جنيهًا للكيلو.

جبن: 90 جنيهًا للكيلو.

بطاطس وطماطم وبصل: 5 جنيهات للكيلو.

زيت طعام (لتر): 60 جنيهًا.

مكرونة: 25 جنيهًا للكيلو.

يُذكر أن هذه المعارض تأتي في إطار جهود الدولة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية بأسعار مناسبة، استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

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