موجات بادرة واضطراب طقس.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

كتب- محمد أبو بكر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستتأثر بمنخفض جوي اعتبارًا من الجمعة المقبلة، مما يؤدي إلى اضطراب الأحوال الجوية وانخفاض درجات الحرارة.

أمطار متفاوتة الشدة على بعض المناطق

أضافت منار غانم، في تصريحات إلى مصراوي، أن المنخفض الجوي سيتسبب في سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، بينما تظل فرص سقوط الأمطار على القاهرة ضعيفة.

تحذير من التقلبات الجوية

شددت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، على ضرورة عدم الانخداع بحالة الطقس الحالية واستقرار درجات الحرارة، مؤكدةً أن فصل الشتاء لم ينتهِ بعد، وما مشيرة إلى وجود موجات باردة قادمة.



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