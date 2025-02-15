مصدر: حماس ملتزمة بوقف إطلاق النار وترك إدارة غزة خلال الفترة المقبلة

كتب- محمد أبو بكر:

قال مصدر مصري مطلع، إنه تُجرى اتصالات مصرية مكثفة لتشكيل لجنة مؤقتة للإشراف على عملية إغاثة وإعادة إعمار القطاع.

وأكد المصدر، بحسب ما نقلته القاهرة الإخبارية، أن حماس تؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار بمراحله الثلاث وعدم مشاركتها في إدارة القطاع خلال المرحلة القادمة.

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