الزراعة: صرف 299 مليون جنيه للبتلو والموافقة على تصدير أعلاف للخارج

كتب- محمد نصار:

أُصدر قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، تقريرًا بنشاطه خلال النصف الأول من شهر فبراير الحالي.

وقال الدكتور طارق سليمان، رئيس القطاع، إن أهم النقاط التي وردت بالتقرير تضمنت، ما يلي:

1- موافقة وزير الزراعة على اعتماد صرف مبلغ 299,600 مليون جنيه للمشروع القومي للبتلو لعدد 428 مستفيد من شباب الخريجين وصغار المربيين والسيدات بقرى مبادرة فخامة الرئيس "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري وذلك لتربية وتسمين 4280 رأس ماشية.

2- إصدار 553 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لأنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، منهم (238 تصريح مزاولة نشاط تربية ماشية) للمربي الصغير مع الالتزام بضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوي داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات، بمشاركة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

3- الموافقة على تسجيل 401 تسجيلة لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها ما بين جديدة أول مرة وتجديد، منهم 196 تسجيلة محلية، 205 تسجيله مستوردة، وفقًا للمعايير والضوابط العلمية والمواصفات القياسية، وذلك بالاشتراك مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني.

4- إصدار 33 موافقة فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية وداجنة جديدة طبقًا لمعايير واشتراطات البعد الوقائي والأمان الحيوي في الظهير الصحراوي.

5- تقديم الدعم الفني وإجراء وعمل تجارب التجانس، بمشاركة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومديريات الزراعة المختصة على 37 مصنع أعلاف في 7 محافظات بعدد 76 وحدة خط إنتاج أعلاف (دواجن - مواشي - أسماك) تمهيدًا لإصدار تراخيص تشغيل إنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء سواء للدواجن أو للمواشي أو للأسماك.

6- تكثيف الدور التوعوي والإرشادي بالتنسيق مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني من خلال تنظيم عدد من الندوات الإرشادية النظرية وورش العمل التطبيقية لتعريف صغار المربيين بفنون ومهارات تربية وتغذية ورعاية قطعانهم لتحسين معدلات الأداء وزيادة العائد الاقتصادي.

7- ضخ كميات من بيض المائدة بمشاركة الصندوق المركزي لتنمية الثروة الحيوانية في الأراضي المستصلحة من خلال 5 منافذ تسويقية متحركة بنسبة تخفيض أقل عن سعر السوق بـ 30%.

8- الموافقة على تصدير أعلاف أسماك وإضافات أعلاف ومصنعات دواجن ودواجن مجمدة (سمان - بط - حمام - رومي) إلى بعض الدول العربية والأجنبية.

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