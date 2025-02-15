نص وثيقة القاهرة لرفض التهجير.. 6 أسباب تعزز بقاء الفلسطينيين على أراضيهم

كتب- محمد نصار:

أطلق مجلس الشباب المصري، والمنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، صباح اليوم السبت، "وثيقة القاهرة لرفض التهجير".

وينشر "مصراوي" نص وثيقة القاهرة لرفض التهجير والتي ركزت على 6 أسباب تعزز بقاء الفلسطينيين على أراضيهم.

وتعبر الوثيقة عن موقف المجتمع المدني المصري والإقليمي والدولي الرافض لكل أشكال التهجير القسري لأهالي فلسطين وعلى وجه الخصوص أهالي قطاع غزة، والتأكيد على ضرورة احترام الشرعية الدولية وحقوق الإنسان.

وشارك في المؤتمر نخبة من منظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية، ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات المؤسسات الدينية والفكرية والثقافية، ونشطاء حقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية، وممثلون عن البعثات الدبلوماسية والمنظمات الأممية العاملة بمصر.



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