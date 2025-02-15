إعلان

نص وثيقة القاهرة لرفض التهجير.. 6 أسباب تعزز بقاء الفلسطينيين على أراضيهم

01:55 م السبت 15 فبراير 2025

مؤتمر إطلاق وثيقة القاهرة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد نصار:

أطلق مجلس الشباب المصري، والمنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، صباح اليوم السبت، "وثيقة القاهرة لرفض التهجير".

وينشر "مصراوي" نص وثيقة القاهرة لرفض التهجير والتي ركزت على 6 أسباب تعزز بقاء الفلسطينيين على أراضيهم.

وتعبر الوثيقة عن موقف المجتمع المدني المصري والإقليمي والدولي الرافض لكل أشكال التهجير القسري لأهالي فلسطين وعلى وجه الخصوص أهالي قطاع غزة، والتأكيد على ضرورة احترام الشرعية الدولية وحقوق الإنسان.

وشارك في المؤتمر نخبة من منظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية، ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات المؤسسات الدينية والفكرية والثقافية، ونشطاء حقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية، وممثلون عن البعثات الدبلوماسية والمنظمات الأممية العاملة بمصر.

اقرأ أيضًا:

"إسكان النواب" تكشف سبب تأخر بدء مناقشات تعديلات قانون الإيجار القديم

اليوم .. إطلاق "وثيقة القاهرة لرفض التهجير" في أضخم تحرك للمجتمع المدني

تعرف على أبرز الظواهر الجوية المسيطرة خلال الساعات المقبلة

هل تتعرض مصر لفيضان مائي حال انهيار سد النهضة؟.. خبير يوضح

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مؤتمر إطلاق وثيقة القاهرة رفض التهجير الفلسطينيين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
من السد العالي.. "تعليم النواب" تؤيِّد وتدعم السيسي برفض تهجير الفلسطينيين -تفاصيل الرسالة

إعلان

إعلان

فرص عمل في الإمارات برواتب تصل لـ 1800 درهم.. التخصصات والتقديم
صور| طرح شقق كاملة التشطيب بالعبور.. الحجز غدًا بمساحات تصل لـ 132 مترًا
حماس ردًا على دعوات التهجير: لا هجرة إلا للقدس