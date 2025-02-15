لا تنخدعوا بارتفاع الحرارة.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الأيام المقبلة

تعرف على أبرز الظواهر الجوية المسيطرة خلال الساعات المقبلة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة، موضحة أن هناك هدنة مؤقتة في حالة الطقس.

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج صباح البلد، أن هناك ارتفاعات في درجات الحرارة خلال فترات النهار.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، أن الفترة الماضية شهدت انخفاضات كبيرة في درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي لمثل تلك الفترة من العام.

واستطردت أن الارتفاع في درجات الحرارة خلال الأسبوع الجاري يكون بدرجتين عن المعدلات الطبيعية، مضيفة أن العظمى على القاهرة تكون 23 درجة مئوية في فترة السطوع الشمسي.

وأشارت منار غانم، إلى أن المرتفع الجوي المؤثر على البلاد والمؤدي لارتفاع درجات الحرارة سيؤدي كذلك لزيادة سطوع أشعة الشمس.

وشددت على أنه خلال فترات الليل يحدث العكس، حيث يكون هناك انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة ويتم الإحساس بالبرودة بشكل كبير نظرًا لانخفاض نسب الرطوبة في الجو وتكون الحرارة في حدود 10 درجات.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من الانخداع بالدفء في فترات النهار والحرارة الكبيرة، مطالبة بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة في المساء.

وواصلت: فرص سقوط الأمطار تتلاشى حتى يوم الثلاثاء، وبداية من الأربعاء والخميس تبدأ فرص سقوط الأمطار على المحافظات الساحلية وشمال الوجه البحري.

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