خطوات جدولة مديونية الكهرباء.. مقدم 30% والباقي أقساط شهرية

كتب- محمد صلاح:

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، منحه فرصة للمواطنين المتأخرين عن سداد فواتير الكهرباء المتراكمة المتعلقة بالعدادات القديمة والميكانيكية لتقسيط مديونية الفواتير على أقساط شهرية.

وحددت الشركة القابضة لكهرباء مصر، تفاصيل تقديم طلب جدولة الفواتير الشهرية والمديونية على أقساط شهرية.

كيفية التقديم على طلب جدولة مديونية الكهرباء

- التوجه إلى مقر شركة الكهرباء لتقديم طلب جدولة أقساط المديونية الخاصة بالمواطن.

- استيفاء نموذج طلب جدولة مديونية الكهرباء من الشركة التابع لها المواطن.

- إرفاق بطاقة الرقم القومي الخاصة بالراغب لجدولة المديونية على أقساط شهرية.

- إرفاق فاتورة كهرباء حديثة الإصدار مع الطلب المقدم.

- دفع مبلغ بقيمة 30% من المديونية دفعة مقدمة كحد أدنى.

- يتم جدولة باقي المديونية كحد أقصى 24 شهرًا.

خطوات تقديم طلب جدولة مديونية الكهرباء

- الدخول على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء عبر محرك البحث "جوجل".

- الضغط على أيقونة الخدمات الموجودة أعلى يمين الصفحة.

- اختيار "جدولة مديونية أقساط شهرية".

- إدخال رقم الهاتف المسجل به حساب الراغب في جدولة المديونية على المنصة الموحدة لخدمات لكهرباء وكلمة المرور الخاصة به.

- ملء البيانات المطلوبة التي تظهر أمام المواطن، ثم الضغط على تسجيل لتسجيل الطلب.

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