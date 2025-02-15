وزير الري: تطبيق جديد لمعرفة مواعيد المناوبات على الترع للمزارعين

لا تنخدعوا بارتفاع الحرارة.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الأيام المقبلة

كتب- محمد نصار:

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا يستعرض موقف "منظومة متابعة تطهيرات الترع والمصارف" و "منظومة المناوبات" بالإدارات العامة للري والصرف بالمحافظات.

وأشار التقرير، إلى أن عدد الأوامر المسجلة على المنظومة تقدر بـ 18200 أمر تطهير ضمن 334 عقدًا لتطهير الترع، و9037 أمر تطهير ضمن 150 عقدًا لتطهير المصارف.

وصرح الدكتور سويلم، بأن عمليات تطهير الترع والمصارف تمكنها من القيام بوظيفتها الأساسية والمتمثلة في إمرار التصرفات المائية خاصة خلال الموسم الصيفي الذي قد يشهد موجات من الحرارة العالية على غرار الأعوام السابقة.

كما استعرض التقرير، شمول "منظومة متابعة تطهيرات الترع والمصارف" لبيانات دقيقة للشركات والمقاولين العاملين في مشروعات تطهيرات الترع والمصارف، والتي تتضمن تقييم أداء المقاولين ومدى كفاءة الأعمال المنفذة منهم على مستوى جميع الإدارات.

ووجه "سويلم"، بمراجعة قاعدة البيانات وإمدادها الدائم بموقف ومستوى أعمال كل مقاول كأداه لتقييم المقاولين ليتم الاعتماد عليها لاحقًا في إجراءات إسناد أعمال الصيانة والتطهيرات للمقاولين من عدمه طبقًا للقوانين المنظمة في هذا الشأن.

كما استعرض التقرير موقف إدخال البيانات على التطبيق الخاص بمناوبات الري، حيث تم إدخال بيانات المناوبات لعدد 4275 ترعة وجارٍ الاستكمال.

وقال وزير الري، إن هذا التطبيق سيُمكن المزارعين مع معرفة مواعيد المناوبات على الترع القائمين بالري عليها، ويُمكن استخدام التطبيق بسهولة من خلال الهواتف المحمولة.

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