السفير نبيل فهمي: مصر لا تُشترى ولا تُباع والموقف العربي الموحد هو الحل

كتب- حسن مرسي:

أكد السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، على موقف مصر الثابت والرافض لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مشدداً على أن مثل هذه الخطط تمثل تهديداً خطيراً للأمن والاستقرار في المنطقة.

خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "mbc مصر"، حذر فهمي من السماح للجنوح الإسرائيلي بتجاوز كل الدول، مؤكداً أن مصر مستعدة لكل السيناريوهات.

وأشار إلى أن هناك قناعة أمريكية بضرورة فصل الفلسطينيين عن الإسرائيليين لتحقيق أمن الكيان، وأن ترامب يدعم هذه الفكرة من خلال طرح خطط للتهجير.

وشدد فهمي على أن حركة حماس هي فكرة لا يمكن القضاء عليها بسهولة، وأن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهجير سكان غزة تخدم أهداف المشروع الصهيوني القائم على إقامة دولة يهودية كبرى.

وأكد فهمي أن مصر لن تسمح بتمرير أي مخططات تهدد أمنها القومي أو أمن المنطقة، مشيراً إلى أن تقديم مصر لخطتها لإعادة إعمار غزة يهدف إلى إفشال هذه المخططات، مشددًا على أن مصر لا تُشترى ولا تُباع والموقف العربي الموحد هو الحل.

وأوضح وزير الخارجية الأسبق، أن مصر لن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن مصر لن تكون طرفاً في أي عملية تهجير للفلسطينيين.