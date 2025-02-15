أحمس زملكاوي وعندي الدليل.. عمرو أديب يرد على زاهي حواس بأهلاوية حتشبسوت

كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي عمرو أديب على تصريح عالم الآثار زاهي حواس الذي زعم أن الملكة حتشبسوت كانت من أكبر مشجعات النادي الأهلي منذ أكثر من ثلاثة آلاف سنة.

قال أديب بنبرة سخرية خلال برنامج "الحكاية" على شاشة "mbc مصر" مساء الجمعة: "زاهي حواس قال إن حتشبسوت كانت أهلاوية، وأنا أقول له إن أحمس كان زملكاويًا وعندي الدليل".

وأضاف مقدم "الحكاية": لو زاهي حواس عايو الدليل ممكن يشوف برديات المتحف المصري الكبير هيلاقي بدلة أحمس عليها خطين".

وعقب أديب على حديث حواس بتعداد عدد من الشخصيات التاريخية التي يعتبرها مشجعة لنادي الزمالك، ومن بينهم محمد علي، والخديوي إسماعيل، وأحمد عرابي، والملك فاروق.

أضاف: "أتحدى زاهي حواس أن يقول لي العكس.. إذا كانت حتشبسوت أهلاوية، فإن كل هؤلاء زملكاوية. عندما تأتي بدليلك سأقدم لك دليلي."

كان الدكتور زاهي حواس قد صرح في حفل نظمه النادي الأهلي في معبد حتشبسوت بمدينة الأقصر احتفالًا بزيارة نسخة كأس العالم للأندية إلى مصر، بأن هناك كشفًا جديدًا في الدير البحري بالمعبد يتعلق باكتشاف بردية تُظ