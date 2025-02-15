نشرة منتصف الليل| حقيقة إزالة قصر برسوم باشا بحي الوايلي.. وتفاصيل طقس الساعات المقبلة

كتب-عمرو صالح:

شهدت ليلة أمس، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن أي طائرات إسرائيلية تحاول المساس بالسد العالي أو أمن مصر سيتم "دكها" وتدميرها، مشيرًا إلى أن الجيش المصري جيش جبار ولا يُستهان به.

شهدت كلية الإعلام بجامعة القاهرة ندوة لمناقشة حصاد المرأة في الإعلام لعام 2024، نظمها مركز بحوث ودراسات المرأة والإعلام

كشفت الإعلامية سالي عبدالسلام، عن تفاصيل وصيتها، مؤكدة أنها حريصة على تحديد كل ما يتعلق بها بعد وفاتها، وذلك خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي.

يعتبر المصريين القدماء من أوائل الشعوب التي عبرت عن مشاعر الحب قديما، فكثير من قصص الحب دونت على ورق البردي وجدران المقابر والمعابد، حيث كانت الإلهة "حتحور" رمزا يعبر عن الحب والحنان.

يفتتح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، غدًا السبت معارض أهلا رمضان تجريبيًا والتي تم إقامتها بالمدن الجديدة التابعة للمحافظة.

كشف الشيخ عبد الرحمن محمد، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم الاحتفال بعيد الحب، مشيرًا إلى أنه لا يعتبر حرامًا الاحتفال بهذا اليوم الذي يخصص فيه البعض 14 فبراير للاحتفال بمشاعر الحب.

تحدث الشيخ أحمد المشد، عضو المركز العالمي للفتوى الإلكترونية، عن حادثة تاريخية وقعت مع سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، حيث كان هناك رجل فقير من أقاربه يتلقى منه الدعم المالي والاحسان، ورغم ذلك، قابل الرجل هذا الإحسان بالإساءة عندما خاض في عرض السيدة عائشة رضي الله عنها.

شاركت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في بورصة السياحة الدولية BIT 2025 بمدينة ميلانو بدولة إيطاليا، والتي تعد أهم وأقدم معرض سياحي في إيطاليا ووسط أوروبا، وتحرص الوزارة على المشاركة بها سنوياً.

شن الدكتور مبروك عطية، العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، هجومًا حادًا على الاحتفال بعيد الحب، واصفًا إياه بأنه فكرة غربية لا تمت بصلة إلى القيم الإسلامية.

نفت محافظة القاهرة، ما تم تداوله عبر المواقع الإخبارية، ووسائل التواصل الاجتماعي، بشأن إزالة قصر برسوم باشا الأثري بشارع أحمد سعيد، بحي الوايلي لإقامة كوبري.

شارك شريف فتحي، وزير السياحة والآثار كمتحدث رئيسي في المؤتمر الذي عُقد تحت عنوان " السياحة الرياضية وصناعة السياحة بعد كأس العالم".

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت على معظم أنحاء البلاد.