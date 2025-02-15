نشرة منتصف الليل| حقيقة إزالة قصر برسوم باشا بحي الوايلي.. وتفاصيل طقس الساعات المقبلة
كتب-عمرو صالح:
شهدت ليلة أمس، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:
مصطفى بكري: لا بنخاف ولا بنتهدد ومستعدين للموت على حدودنا
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن أي طائرات إسرائيلية تحاول المساس بالسد العالي أو أمن مصر سيتم "دكها" وتدميرها، مشيرًا إلى أن الجيش المصري جيش جبار ولا يُستهان به.
استطلاع بإعلام القاهرة: CBC الأفضل بقضايا المرأة و"الستات مايعرفوش يكدبوا" أفضل برنامج اجتماعي
شهدت كلية الإعلام بجامعة القاهرة ندوة لمناقشة حصاد المرأة في الإعلام لعام 2024، نظمها مركز بحوث ودراسات المرأة والإعلام
سالي عبدالسلام تكشف تفاصيل وصيتها وتحرص على الالتزام الديني
كشفت الإعلامية سالي عبدالسلام، عن تفاصيل وصيتها، مؤكدة أنها حريصة على تحديد كل ما يتعلق بها بعد وفاتها، وذلك خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي.
بمناسبة عيد الحب.. تعرف على أشهر قصص الحب عند الفراعنة
يعتبر المصريين القدماء من أوائل الشعوب التي عبرت عن مشاعر الحب قديما، فكثير من قصص الحب دونت على ورق البردي وجدران المقابر والمعابد، حيث كانت الإلهة "حتحور" رمزا يعبر عن الحب والحنان.
غداً.. محافظ الجيزة : افتتاح تجريبي لمعارض أهلا رمضان بالمدن الجديدة
يفتتح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، غدًا السبت معارض أهلا رمضان تجريبيًا والتي تم إقامتها بالمدن الجديدة التابعة للمحافظة.
أمين الفتوى يوضح حكم الاحتفال بعيد الحب
كشف الشيخ عبد الرحمن محمد، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم الاحتفال بعيد الحب، مشيرًا إلى أنه لا يعتبر حرامًا الاحتفال بهذا اليوم الذي يخصص فيه البعض 14 فبراير للاحتفال بمشاعر الحب.
التسامح في الإسلام.. كيف يعكس العفو عن الناس رحمة الله؟ -(فيديو)
تحدث الشيخ أحمد المشد، عضو المركز العالمي للفتوى الإلكترونية، عن حادثة تاريخية وقعت مع سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، حيث كان هناك رجل فقير من أقاربه يتلقى منه الدعم المالي والاحسان، ورغم ذلك، قابل الرجل هذا الإحسان بالإساءة عندما خاض في عرض السيدة عائشة رضي الله عنها.
السياحة: المقصد السياحي المصري الأكثر تنوعًا في العالم
شاركت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في بورصة السياحة الدولية BIT 2025 بمدينة ميلانو بدولة إيطاليا، والتي تعد أهم وأقدم معرض سياحي في إيطاليا ووسط أوروبا، وتحرص الوزارة على المشاركة بها سنوياً.
مبروك عطية عن هدايا عيد الحب: بلاش هيافة.. ولادك أولى بالفلوس
شن الدكتور مبروك عطية، العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، هجومًا حادًا على الاحتفال بعيد الحب، واصفًا إياه بأنه فكرة غربية لا تمت بصلة إلى القيم الإسلامية.
محافظة القاهرة تنفي إزالة قصر برسوم باشا الأثري بحي الوايلي لإقامة كوبري
نفت محافظة القاهرة، ما تم تداوله عبر المواقع الإخبارية، ووسائل التواصل الاجتماعي، بشأن إزالة قصر برسوم باشا الأثري بشارع أحمد سعيد، بحي الوايلي لإقامة كوبري.
وزير السياحة: مصر لديها إمكانيات تؤهلها لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى
شارك شريف فتحي، وزير السياحة والآثار كمتحدث رئيسي في المؤتمر الذي عُقد تحت عنوان " السياحة الرياضية وصناعة السياحة بعد كأس العالم".
ارتفاع الحرارة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت على معظم أنحاء البلاد.
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