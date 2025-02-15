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تعرف على أبرز الظواهر الجوية المسيطرة خلال الساعات المقبلة

05:30 ص السبت 15 فبراير 2025
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    حالة الطقس في الإسكندرية اليوم (14)
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كتب-عمرو صالح:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أبرز الظواهر الجوية المسيطرة خلال الساعات المقبلة.

وتوقعت الأرصاد أن تتعرض البلاد لعدد من الظواهر الجوية، أبرزها ارتفاع طفيف بقيم درجات الحرارة يتراوح ما بين 3:2 درجات على أغلب أنحاء البلاد
وأوضحت الهيئة أنه من المتوقع أن تشهد الطرق الزراعية والمناطق القريبة منها شبورة مائية خلال الصباح الباكر.
وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي:

القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة.

الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12 درجة.

مطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجة.

سوهاج العظمى 24 درجة، والصغرى 08 درجات.

قنا العظمى 25 درجة والصغرى 09 درجات.

أسوان العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة

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