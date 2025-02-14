عمرو أديب: مصر تواجه سياسات ترامب بصلابة

كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن مصر أدخلت نحو 80% من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "mbc مصر"، أشار أديب إلى أن المصريين يقتطعون من قوتهم لإغاثة الفلسطينيين في القطاع، تأكيدًا على التزام مصر بدورها التاريخي في الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني.

وأضاف أديب أن مصر أثبتت أنها جديرة بالمسؤولية وتقف بحزم ضد أي محاولات لتهجير سكان غزة، حيث كررت رسالتها في هذا الصدد مرات عديدة.

ولفت إلى أن المواطن المصري ينظر حاليًا إلى الولايات المتحدة بشكل سلبي للغاية بسبب المواقف الأخيرة للإدارة الأمريكية، خاصة تلك المتعلقة بسياسات الرئيس دونالد ترامب.

وأوضح أديب أن سياسات ترامب تضر بالعلاقات المصرية الأمريكية بشكل كبير، مما يمثل تهديدًا لشراكة استمرت لعقود بين البلدين.

وأشار إلى أن مصر اتخذت خطوات استباقية لتنويع مصادر تسليحها وواردات القمح، مما يجعلها أقل عرضة للضغوط الخارجية.

واختتم أديب بأن مصر تثبت دائمًا قدرتها على تحمل المسؤولية والتصدي للتحديات، سواء في دعم الشعب الفلسطيني أو في الحفاظ على استقلاليتها السياسية والاقتصادية.