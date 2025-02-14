عمرو أديب: مصر جاهزة لتقديم حلولًا لإعادة إعمار غزة دون تهجير

كتب- حسن مرسي:

استنكر الإعلامي عمرو أديب تصريحات "ميدل إيست أي"، موضحًا أن تلك التصريحات "القذرة" لا تستحق الرد، إذ تساءل كيف يمكن لدولة رفضت عرضًا بقيمة 250 مليار دولار أن تتجه للبحث عن 20 ألف دولار كإتاوة لتمرير شاحنة مساعدات.

خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أشار أديب إلى أن الله أرسل كويتيًا من وفد المساعدات ليشهد على حق مصر في هذا السياق.

وأضاف أديب، أن العالم يتطلع للبديل المصري لخطة ترامب، مضيفًا أن هناك يهودًا يقاومون التطهير وتهجير سكان غزة من أراضيهم.

وأوضح أن العلاقة بين مصر وأمريكا قوية، وتصريحات ترامب قد تؤثر سلبًا على هذه العلاقة التي استمرت لعقود طويلة.

وعن اصطفاف المعدات الهندسية على بوابة معبر رفح، اعتبره أديب بمثابة عامل نكد لإسرائيل، مشيرًا إلى أن مصر جاهزة لتقديم حلول لإعادة إعمار غزة دون تهجير.

وأكد أن العالم في انتظار الخطة المصرية البديلة، حيث يبرز المقاول المصري كبطل للإنجاز والمهارة، مقدمًا خطة تشمل تفاصيل وتوقيتات دقيقة.

وختم حديثه بأن مصر تمثل عقلًا في المنطقة، وأن الولايات المتحدة لن تتحمل خسارة حليفها المصري، محذرًا بأن الصديق الأمريكي إذا استمر في هذا الجنون، فإن لمصر خياراتها.