"القومي للمرأة" يهنئ عضوات بالمجلس لتصدرهن قائمة فوربس 2025

كتبت- نور العمروسي

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني إلى كل من المهندسة ميرنا عارف والمهندسة هدى منصور والسيدة داليا إبراهيم عضوات المجلس القومي للمرأة لتصدرهن قائمة فوربس 2025، لأقوى سيدات الأعمال في الشرق الأوسط حيث ضمت هذه القائمة 100 سيدة أعمال من 32 قطاعًا مختلفًا و29 جنسية.

وأعربت المستشارة أمل عمار، عن بالغ فخرها وتقديرها لهذا الاختيار الذي صادف أهله مؤكدة على أن كل من المهندسة ميرنا عارف والمهندسة هدى منصور وداليا إبراهيم نماذج مشرفة للمرأة المصرية قدمن العديد من الإنجازات والنجاحات كل في مجاله، متمنية لهن المزيد من النجاحات.

كما أعربت المستشارة أمل عمار، عن بالغ فخرها وتقديرها لتصدر المرأة المصرية هذه القائمة حيث تصدرت القائمة 18 قائدة مصرية وهو ما يؤكد على تميز نساء مصر في مختلف المجالات عربياً ودولياً كما توجهت بالتهنئة للسيدات المصريات اللاتى تم اختيارهن ضمن القائمة متمنيه لهن النجاح والتوفيق.

يذكر، أن مجلة "فوربس الشرق الأوسط" تُسلِّط الضوء على سيدات الأعمال التي يقدُن مجموعة من أكبر الشركات في المنطقة وخارجها عبر قائمتها كل عام وذلك اعتماداً على عدد من المعايير من بينها حجم الأعمال والتأثير والإنجازات المتحققة خلال العام الماضي إلى جانب برامج المسئولية المجتمعية التي قادتها المرأة.