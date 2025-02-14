مصطفى بكري: لا بنخاف ولا بنتهدد ومستعدين للموت على حدودنا

كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن أي طائرات إسرائيلية تحاول المساس بالسد العالي أو أمن مصر سيتم "دكها" وتدميرها، مشيرًا إلى أن الجيش المصري جيش جبار ولا يُستهان به.

وقال بكري خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد": "أنتوا متعرفوش الجيش المصري كويس.. وشوفوا لواءاتكم واللي حصل فيهم من فصائل حماس ومقاتلي فلسطين".

وأضاف بكري أن مصر لديها دفاع قوي، ولا يستطيع أحد المساس بأرضها أو تهديد أمنها القومي، مضيفًا: صحيفة إسرائيلية تقول إن المواجهة مع مصر وشيكة، وأرد عليهم بأن مصر مستعدة دائمًا.. ويا ويلكم.

واختتم بكري: "اللي هيقرب من مصر هنقطع له رجليه.. والإعلام الإسرائيلي يعمل على تحريض الولايات المتحدة وتوتر العلاقات المصرية الأمريكية"، مؤكدًا أن مصر لا تتهدد ولا تخاف، وجيشًا مستعدًا للدفاع عن حدود البلاد حتى الموت.