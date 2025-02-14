استطلاع بإعلام القاهرة: CBC الأفضل بقضايا المرأة و"الستات مايعرفوش يكدبوا" أفضل برنامج اجتماعي

كتب- عمر صبري:

شهدت كلية الإعلام بجامعة القاهرة ندوة لمناقشة حصاد المرأة في الإعلام لعام 2024، نظمها مركز بحوث ودراسات المرأة والإعلام بالتعاون مع لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة، تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس الجامعة، الدكتورة ثريا أحمد البدوي، عميدة الكلية، وبدعم من الدكتورة غادة عبد الباري، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتورة نشوة عقل، وكيلة كلية الإعلام لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نرمين علي عجوة، القائم بعمل مدير مركز بحوث المرأة والإعلام بالكلية.

أبرز نتائج الاستطلاع حول متابعة قضايا المرأة في الإعلام الآتي:

أفضل القنوات التلفزيونية في تغطية قضايا المرأة

احتلت قناة CBC المركز الأول بين القنوات الأكثر متابعة لقضايا المرأة، حيث أرجع المشاركون في الاستطلاع أسباب تفضيلهم لها إلى تميز البرامج المقدمة التي تناقش قضايا المرأة بنسبة 53%، حسن اختيار مقدمي برامج المرأة بنسبة 50%، اهتمام القناة بعرض أعمال درامية تناقش قضايا المرأة.

أفضل برنامج تلفزيوني تناول قضايا المرأة 2024

حصل برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على المركز الأول، وذلك للأسباب التالية: استضافة خبراء ومتخصصين في القضايا المطروحة بنسبة 58%، طرح مشكلات واقعية للمرأة وتقديم حلول لها بنسبة 50%.

أسلوب المذيعات الجذاب بنسبة 47%، الموضوعية وعدم التحيز في مناقشة قضايا المرأة بنسبة 41%، أمأ الصفات الأهم لمقدمات برامج المرأة فهي حسن اختيار الموضوعات والاهتمام بالقضايا المعاصرة بنسبة 79%، والثقافة العامة والقدرة على إدارة الحوار بنسبة 77%، والموضوعية والحياد في مناقشة القضايا بنسبة 62%، وكشف الاستطلاع أن أفضل مقدمة برامج متخصصة في قضايا المرأة حصلت الدكتورة منى عبدالغني على المركز الأول كأفضل مقدمة برامج تناقش قضايا المرأة.

اقرأ أيضاً:

السيسي ورئيس وزراء ماليزيا يؤكدان رفض التهجير وتصفية القضية الفلسطينية

مصر تتقدم 46 مركزًا في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي