سالي عبدالسلام تكشف تفاصيل وصيتها وتحرص على الالتزام الديني

كتب- أحمد الجندي:

كشفت الإعلامية سالي عبدالسلام، عن تفاصيل وصيتها، مؤكدة أنها حريصة على تحديد كل ما يتعلق بها بعد وفاتها، وذلك خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي.

وأوضحت "عبدالسلام" أنها قامت بكتابة وصيتها مسبقًا، حيث تضمنت تحديد الشخص الذي سيتولى تغسيلها بعد وفاتها، مشيرة إلى أن معلمتها هي من ستتولى هذه المهمة. كما حددت مكان أداء صلاة الجنازة عليها، لافتة إلى أنها ترغب في أن يتذكرها الجميع عند وفاتها.

وأضافت أنها حرصت على الالتزام ببعض الأمور الدينية استعدادًا لأي لحظة، مثل تجنب وضع المناكير لأنه يمنع الوضوء، كما أكدت على ضرورة إزالة رموشها عند الغُسل وفقًا لأحكام الشريعة.

وفي سياق آخر، أشارت سالي عبد السلام إلى أنها تحرص على أداء العبادات، حيث تحدثت عن خلوة روحانية قامت بها، تضمنت صلاة ركعتين قيام ليل، وقراءة القرآن، ثم أداء صلاة الفجر.

وأكدت في حديثها أنها تحاول قدر الإمكان الالتزام بالتعاليم الدينية، مشددة على أن كل شخص مسؤول عن أفعاله، داعية إلى عدم التهكم على الآخرين بسبب اختلافهم في بعض العادات أو الممارسات الدينية.

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