التسامح في الإسلام.. كيف يعكس العفو عن الناس رحمة الله؟ -(فيديو)

كتب- محمد أبو بكر:

تحدث الشيخ أحمد المشد، عضو المركز العالمي للفتوى الإلكترونية، عن حادثة تاريخية وقعت مع سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، حيث كان هناك رجل فقير من أقاربه يتلقى منه الدعم المالي والاحسان، ورغم ذلك، قابل الرجل هذا الإحسان بالإساءة عندما خاض في عرض السيدة عائشة رضي الله عنها.

أكد الشيخ المشد، خلال لقائه مع أحمد دياب وعبيدة أمير في برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن رد فعل سيدنا أبو بكر الصديق كان قطع الصلة بهذا الرجل، وهو رد فعل طبيعي بعد ما لحقه من إساءة في حق أم المؤمنين.

أشار "المشد"، إلى أن الله سبحانه وتعالى أرسل رسالة للمؤمنين من خلال هذا الموقف، حيث قال في القرآن الكريم: "وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا"، موضحًا أن هذه الآية تدعونا للتسامح والعفو.

وأضاف عضو المركز العالمي للفتوى الإلكترونية، أن المسألة في العفو عن الآخرين تصبح بسيطة جدًا عندما نتذكر أن عفو الله عننا يتوقف على قدرتنا على مسامحة الآخرين، فالتسامح مع الناس يفتح لنا أبواب الرحمة والمغفرة من الله سبحانه وتعالى، وهو أمر مطلوب من كل مؤمن.

ولفت الشيخ أحمد المشد، إلى أنه يجب على المسلم أن يتعلم من هذا الموقف ويعفو عن الناس، متسائلًا: "ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟"، موضحًا أن العفو عن الآخرين ليس فقط من أجل تصحيح العلاقات الاجتماعية، بل لأنه من أسس التقوى التي تقربنا إلى الله عز وجل.

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