محافظة القاهرة تنفي إزالة قصر برسوم باشا الأثري بحي الوايلي لإقامة كوبري

كتب- محمد نصار:

نفت محافظة القاهرة، ما تم تداوله عبر المواقع الإخبارية، ووسائل التواصل الاجتماعي، بشأن إزالة قصر برسوم باشا الأثري بشارع أحمد سعيد، بحي الوايلي لإقامة كوبري.

وأكدت محافظة القاهرة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الجمعة، أن ما تردد بهذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة، والقصر قائم بمكانه لم يمس، حيث تم تنفيذ الكوبري منذ فترة، وتفادى القصر حفاظًا عليه.

وأهابت محافظة القاهرة بوسائل الإعلام تحري الدقة والرجوع للمصادر الرسمية للتأكد من صحة البيانات.