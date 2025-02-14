مبروك عطية عن هدايا عيد الحب: بلاش هيافة.. ولادك أولى بالفلوس

كتب- حسن مرسي:

شن الدكتور مبروك عطية، العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، هجومًا حادًا على الاحتفال بعيد الحب، واصفًا إياه بأنه فكرة غربية لا تمت بصلة إلى القيم الإسلامية.

أكد عطية خلال حواره مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج "كلام الناس"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن الاحتفال بعيد الحب يمثل استيرادًا لتقاليد غربية لا تتناسب مع القيم المجتمعية الشرقية، معقبًا: "الغرب الذين يحتفلون بهذه المناسبة يقفون صامتين تجاه الجرائم التي ترتكب بحق الأطفال في قطاع غزة".

وأضاف أن من يحتفلون بهذا العيد لا يفهمون معناه الحقيقي، وأنهم يركزون على الجانب المادي والاستهلاكي بدلاً من المعاني الروحية.

وتابع عطية: "ادخل على بيتك بالاكل والفاكهة، وبلاش تصرف الفلوس في دبدوب، بلاش هيافة، والبيت أولى بكل جنيه، ولادك أولى بالفلوس أكثر من شراء الدباديب".

اقرأ أيضا..

ملامح الحزمة الاجتماعية الجديدة.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات (فيديو)

انتهاء الموجة الباردة.. موعد ارتفاع درجات الحرارة وتحسن حالة الطقس