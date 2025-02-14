بلاش دباديب.. ياسمين عز: الدهب أحلى هدية في الفلانتين لأي ست مصرية

كتب- حسن مرسي:

وجهت الإعلامية ياسمين عز، تهنئة بمناسبة عيد الحب "الفلانتين"، مشيرة إلى أن هذه المناسبة ينتظرها الكثير من المرتبطين والمخطوبين والمتزوجين.

وأكدت خلال برنامجها "كلام الناس" على قناة "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أن هدايا عيد الحب يجب أن تكون من الذهب، معتبرةً أنه الهدية المثالية للمرأة.

وقالت "عز": "إيد مراتك لازم تكون بتشخلل بالدهب، والذهب بيكون لونه أصفر ولامع ويجذب الانتباه، ودي أحلى هدية لأي ست مصرية".

وأضافت أن الذهب هو الهدية التي يجب أن تحصل عليها المرأة في هذه المناسبة، مضيفة: "بلاش دباديب في الفلانتين، عيد الحب مناسبة مميزة، فيه حاجة اسمها فن اختيار الهدايا، ايد مراتك لازم تشخلل بالدهب، الذهب أحلى هدية لأي ست مصرية".

وتابعت ياسمين عز: "الست متجيبش هدية لجوزها من فلوسها، خدي الفيزا بتاعت جوزك وهاتي هديتك بنفسك؛ لأنك تعبتي أوي.. ده كفاية اللي عملينه عيالك معاكي والمسؤولية اللي على كتافك".

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