المفتي: الدين منهج حياة شامل وليس مجرد مجموعة من العقائد

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، على أهمية الدين الإسلامي في حفظ الإنسان والمجتمع، مشددًا على أن الدين ليس مجرد مجموعة من العقائد، بل هو منهج حياة شامل يغطي جميع جوانب الحياة.

في حواره ببرنامج "مع المفتي"، أوضح الدكتور عياد أن الشريعة الإسلامية جاءت لحفظ خمس مقاصد أساسية هي: الدين، النفس، النسل، العقل، والمال.

وأكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن حفظ الدين هو المقصد الأول والأهم، لأنه يشمل العقيدة والشريعة والسلوك الأخلاقي.

وشدد المفتي على أن الدين الإسلامي ليس مجرد نظريات وأفكار، بل هو تطبيق عملي في الحياة اليومية. وأكد أن العلاقة بين العقيدة والسلوك علاقة وثيقة لا تنفصل، حيث أن العقيدة الصحيحة تؤدي إلى سلوك حسن وأخلاق رفيعة.

وأشار الدكتور عياد إلى أن القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة مليئة بالأيات والأحاديث التي تؤكد على أهمية العمل الصالح والأخلاق الحميدة، والتي هي ثمرة طبيعية للإيمان بالله واليوم الآخر.

ودعا المفتي المسلمين إلى الالتزام بتعاليم دينهم والعمل على تطبيقها في حياتهم اليومية، مؤكدًا أن هذا هو السبيل لتحقيق السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة.

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