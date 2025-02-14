رئيس جامعة الأزهر: القرآن يجسد الإعجاز العلمي والبلاغي بأقل الكلمات

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، أن القرآن الكريم يتميز بصياغة بيانية محكمة تحقق الإعجاز بأقل عدد من الكلمات، دون إطناب أو ترهل.

وأشار داود، خلال برنامج "بلاغة القرآن والسنة"، المذاع على قناة الناس اليوم الجمعة، إلى أن الآية الكريمة "وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ" تقدم نموذجًا فريدًا للإيجاز البلاغي والإعجاز العلمي.

وأوضح رئيس جامعة الأزهر أن اللغة العربية تتيح إمكانية التعبير بأكثر من أسلوب، وكان يمكن أن تأتي الآية بصياغة مثل "وهي تتحرك بسرعة"، لكن القرآن اختار "وهي تمر مر السحاب"، ليجعل الصورة أكثر تجسيدًا وإيضاحًا للقارئ.

وأشار إلى أن القرآن يعتمد على التصوير البصري، حيث بدأ الآية بقوله "وترى الجبال"، مما يلفت النظر إلى ضرورة استخدام الحواس في إدراك الإعجاز.

وأضاف أن التشبيه بمرور السحاب يضيف عنصر التدرج والانسيابية، ويعطي القارئ صورة مرئية ملموسة لحركة الجبال مع حركة الأرض. كما لفت إلى الفرق بين الصورة الحقيقية التي يرسمها القرآن الكريم، وبين الصور الخيالية التي تقدمها وسائل الإعلام والسينما.

وأوضح أن التكنولوجيا الحديثة قد تصور الجبال وهي تطير والبحار تتفجر، لكنها تظل مجرد تخيلات بشرية، بينما القرآن يصف حقيقة علمية قائمة على حركة الأرض التي تؤدي إلى حركة الجبال معها.

وأكد الدكتور سلامة داود أن القرآن الكريم يجمع بين الإعجاز البلاغي والعلمي، حيث يعتمد على الصور البيانية الدقيقة التي تعكس الحقائق العلمية بأسلوب بليغ ومختصر.

وأشار إلى أن هذا النهج القرآني يعكس قدرة اللغة العربية على التعبير عن المعاني العميقة بأقل الكلمات، مما يجعل القرآن معجزة لغوية وعلمية تتحدى الزمن.

اقرأ أيضا..

ملامح الحزمة الاجتماعية الجديدة.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات (فيديو)

انتهاء الموجة الباردة.. موعد ارتفاع درجات الحرارة وتحسن حالة الطقس



