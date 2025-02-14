ارتفاع الحرارة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

كتب-عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن يسود غدًا السبت طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر وعلى أغلب الأنحاء.

كما تشهد درجات الحرارة ارتفاعًا طفيفًا بقيم تتراوح ما بين 3:2 درجات على أغلب أنحاء البلاد، وتتكون شبورة مائية صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومدن القناة.



وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو الآتي:

القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة.

الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12 درجة.

مطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجة.

سوهاج العظمى 24 درجة، والصغرى 08 درجات.

قنا العظمى 25 درجة والصغرى 09 درجات.

أسوان العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة.



اقرأ أيضا..

ملامح الحزمة الاجتماعية الجديدة.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات (فيديو)

انتهاء الموجة الباردة.. موعد ارتفاع درجات الحرارة وتحسن حالة الطقس



